Récital violoncelle et piano avec Marc Coppey et Jean-Frédéric Neuburger au Festival Messiaen

Le violoncelliste Marc Coppey et le pianiste Jean-Frédéric Neuburger interprétaient Philippe Manoury, Maurice Emmanuel, Claude Debussy, François Meïmoun, Beethoven et Olivier Messiaen au Festival Messiaen au Pays de la Meije, le 31 juillet dernier.

Concert donné le 31 juillet 2021 en l'Église de La Grave dans le cadre du Festival Messiaen au Pays de la Meije.

"Le violoncelliste Marc Coppey et le pianiste Jean-Frédéric Neuburger font dialoguer des pages de musique de chambre d’hier et d’aujourd’hui. Si sa musique est bien ancrée dans le temps présent, Philippe Manoury n’en fait pas moins parfois écho aux formes anciennes comme l’atteste sa Chaconne pour violoncelle seul, dont le titre évoque ces variations sur basse obstinée. En fil rouge de ce programme, trois sonates caractéristiques de leurs auteurs, un genre qui ne cesse d’inspirer les compositeurs de toutes les époques : celle de Beethoven, composée en 1815 alors que le compositeur traverse une période particulièrement difficile ; la Sonate de Maurice Emmanuel, professeur d’histoire de la musique d’Olivier Messiaen au Conservatoire de Paris ; et enfin la Sonate pour violoncelle et piano de Debussy, première d’un projet de « Six Sonates pour divers instruments composées par Claude Debussy, Musicien français » dont trois verront le jour. Les voix du violoncelle et du piano se mêleront dans la création de François Meïmoun, Molpé, « chant proche et lointain à la fois d'une sirène".

Source : Festival Messiaen

Programme du concert :

Philippe Manoury (né en 1952) - Chaconne pour violoncelle seul (2015)

Marc Coppey, violoncelle

Maurice Emmanuel (1862-1938) - Sonate pour violoncelle et piano op. 2 – 1. Allegro, 2. Larghetto, 3. Gigue – Allegro molto (1887)

Marc Coppey, violoncelle et Jean-Frédéric Neuburger, piano

Claude Debussy (1862-1918) - Sonate pour violoncelle et piano – 1. Prologue. Lent, sostenuto e molto risoluto, 2. Sérénade : Modérément animé, 3. Final : Animé, léger et nerveux (1915)

Marc Coppey, violoncelle et Jean-Frédéric Neuburger, piano

François Meïmoun (né en 1979) - Molpé, pour violoncelle et piano (création mondiale, commande du festival Messiaen au Pays de La Meije, 2020)

Marc Coppey, violoncelle et Jean-Frédéric Neuburger, piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827) - Sonate pour violoncelle et piano n° 5 en ré majeur op. 102 n° 2 – Allegro con brio, 2. Adagio con molto sentimento d’affetto – attaca : 3. Allegro – Allegro fugato (1815)

Marc Coppey, violoncelle et Jean-Frédéric Neuburger, piano

Olivier Messiaen (1908-1992) - Quatuor pour la fin du Temps – V. Louange à l’Eternité de Jésus (1940)

Marc Coppey, violoncelle et Jean-Frédéric Neuburger, piano

L'après-concert :

Entretien avec le compositeur Oscar Bianchi, à l’affiche du concert du Philharmonique vendredi soir.

Oscar Bianchi (né en 1975) - Matra, cantate – 4e mouvement (2007)

Neue Vocalsolisten Stuttgart

Ictus Ensemble

Document du compositeur

Oscar Bianchi - Pathos of distance, quatuor à cordes n° 2 (2017)

Jack Quartet

Enr. 5 mai 2017 (Allemagne, Witten, festival) / Document du compositeur

Oscar Bianchi - Antilope pour clarinette basse, violoncelle et piano (2018)

Ensemble Contrechamps

Enr. 2018 / Document du compositeur

Oscar Bianchi - Etoile, pour guitare électrique et orchestre (2020)

Nico Couck, guitare

Youth Symphony Orchestra of Russia

Claudio Vandelli, direction

Enr. 23 février 2020 (Russie, Sochi) / Document du compositeur

Oscar Bianchi - Partendo, pour contre-ténor et ensemble (2015)

Daniel Gloger, contre-ténor

Nouvel Ensemble Contemporain

Document du compositeur