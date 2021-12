Récital de Benjamin Bernheim au Théâtre des Champs-Elysées

Soirée en Chausson ! Le ténor Benjamin Bernheim nous propose un programme Chausson, Duparc, Brahms, Britten et Bridge, accompagné par le pianiste Mathieu Pordoy. Et en deuxième partie de soirée, un extrait d'un concert Ravel et Chausson par le Quatuor Diotima, enregistré l'année dernière.

Premier concert :

Concert donné le 30 septembre 2021 à 20 heures au Théâtre des Champs-Elysées à Paris dans le cadre de la série « Les Grandes Voix »

Ernest Chausson - Poème de l'amour et de la mer op 19 (pour ténor et piano)

1. La fleur des eaux

2. Interlude (instrumental)

3. La mort de l'amour

Henri Duparc - L'invitation au voyage

Henri Duparc - La Vie antérieure

Henri Duparc- Phidylé

Johannes Brahms- Vier gesänge op. 43 (extrait) : n°2. Die Mainacht (La nuit de mai)

Johannes Brahms- Acht Lieder und Gesänge op. 59 (extrait) : n°8. Dein blaues Auge hält so still

Johannes Brahms- Fünf Lieder op. 105 (extrait) : n°2. Immer leiser wird mein Schlummer

Johannes Brahms- Fünf Lieder op. 105 (extrait) : n°4. Auf dem Kirchlofe

Benjamin Britten- The Salley gardens

Benjamin Britten- The last rose of summer

Frank Bridge- Love Went a-Riding H.114

Francis Poulenc- Banalités FP 107 (extrait) : 4. Voyage à Paris (BIS)

Jules Massenet- Werther (extrait) : "Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps ?" (Acte III) (BIS)

Benjamin Bernheim, ténor

Mathieu Pordoy, piano

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Deuxième concert :

Concert donné le 13 octobre 2020 à l'Auditorium de la Maison de la Radio à Paris.

Maurice Ravel - Quatuor à cordes en fa majeur M 35 1. Allegro moderato. Très doux

2. Assez vif. Très rythmé

3. Très lent

4. Vif et agité

Quatuor Diotima Yun Peng Zhao, Violon

Constance Ronzatti, Violon

Franck Chevalier, Alto

Pierre Morlet, Violoncelle

Ernest Chausson - Concert pour piano, violon, et quatuor à cordes en ré majeur op. 21

1. Décidé – Calme – Animé

2. Sicilienne : Pas vite

3. Grave

4. Finale : Très animé

Selim Mazari, Piano

Augustin Dumay, Violon

Quatuor Diotima

Yun Peng Zhao, Violon

Constance Ronzatti, Violon

Franck Chevalier, Alto

Pierre Morlet, Violoncelle

L'après-concert :

en savoir plus AUDIO 1h 58mn émission Relax ! Relax! en compagnie de Benjamin Bernheim