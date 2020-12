Musiques au Louvre. Adèle Charvet chante les airs de cour avec Le Poème Harmonique de Vincent Dumestre

Adèle Charvet nous replonge dans l'ambiance du Louvre à l'époque des Bourbons. Un programme contrasté, entre airs populaires et musettes - accompagnés par le Poème Harmonique de Vincent Dumestre - et quelques grands airs d'opéras de Francesco Cavalli : L'Egisto, Hercule Amoureux et Jason...

Adèle Charvet, © Alpha Classics