Raquel Camarinha et Yoan Héreau au Festival Messiaen

Le Festival Messiaen au Pays de la Meije se tient chaque été dans le village de La Grave, au pied de la montagne de La Meije, dans les Hautes-Alpes.

On retrouve ce soir le duo Raquel Camarinha (soprano) et Yoan Héreau (pianiste) pour un concert enregistré le 27 juillet dernier. Le programme teinté de musique française, autour d’Olivier Messiaen avec une pièce pour piano seul de Ravel, est ouvert à d’autres horizons avec l’Américain George Crumb et des poèmes en portugais de José Luis Peixoto mis en musique par le jeune compositeur français Benjamin Attahir. Cette dernière pièce est une création mondiale, commande du festival de La Meije, le compositeur qui a trente ans cette année s’est appuyé sur quatre poèmes, sélectionnés par Raquel Camarinha, d’un écrivain portugais qui lui est particulièrement cher, José Luis Peixoto (né en 1974) auteur d’un recueil intitulé A criança em ruinas « L’enfant dans les ruines ».

à réécouter événement 22e Edition du Festival Messiaen du 26 juillet au 4 août 2019

Programme du Concert

Benjamin Attahir (né en 1989) : A criança em ruinas, sur un poème de José Luis Peixoto

Raquel Camarinha, soprano

Yoan Héreau, piano

George Crumb (né en 1929) : Apparition, Mélodies et vocalises élégiaques Raquel Camarinha, soprano

Yoan Héreau, piano

Maurice Ravel (1875-1937) : Ondine (extrait de Gaspard de la Nuit)

Yoan Héreau, piano

Olivier Messiaen (1908-1992) : Chants de Terre et de Ciel 1. Bail avec Mi (pour ma femme) 2. Antienne du silence (pour le jour des Anges gardiens) 3. Danse du bébé-pilule (pour mon petit Pascal) 4. Arc-en-ciel d'innocence (pour mon petit Pascal) 5. Minuit pile et face (pour la mort) 6. Résurrection (pour le jour de Pâques)

Raquel Camarinha, soprano

Yoan Héreau, piano

à réécouter émission Musique matin Bruno Messina présente l'édition 2019 du Festival Messiaen au Pays de la Meije

Complément au concert

François-Bernard Mâche (né en 1935) : Safous Mélè Marie-George Monet, contralto solo

Musicatreize

Roland Hayrabedian, direction

François-Bernard Mâche « Pluie d’or »

L’Empreinte digitale ED 13257

Moriba Koïta (mort en 2016) : Kaïra Moriba Koïta, n’goni

Quatuor Béla

« Impressions d’Afrique »

Klarthe K079

Osvaldo Coluccino (né en 1963) : Sesto interno, pour flûte contrebasse, flûte basse et électronique

Roberto Fabbriciani, flûtes

Enr. mars 2018

Osvaldo Coluccino « Interni for flute (2017-1018) »

Kairos 0015062KAI

Patrick Burgan (né en 1960) : Le Lac, Méditation symphonique pour soprano et orchestre (poème de Lamartine)

Valérie Condoluci, soprano

Orchestre Colonne

Laurent Petitgirard, direction

Enr. 2 novembre 2015 (Radio France)

Patrick Burgan « Sphères - Le Lac - Vagues »

Klarthe K052

Thierry Escaich (né en 1965) : La Ronde Quintette Tchalik

Enr. 2019

Thierry Escaich « Short Stories »

Alkonost Classic ALK005