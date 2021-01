Prix France Musique-Sacem de l'Avenir - Le cinéma de Gabriel Yared, par Dirk Brossé & Philar de Radio France

"Une soirée présentée par Thierry Jousse et Benjamin François où la musique de film est reine. L'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Dirk Brossé interprétera des extraits des BOF de films que vous aimez : 37°2 Le Matin, L'Amant, Tatie Danielle, Le Patient anglais..."

"Quand je commence à écrire une ou des musiques pour un film, j’envisage chaque musique comme une composition à part entière avec un thème, des harmonies, un contrepoint, puis des variations."Gabriel Yared

Un concert consacré à la musique deGabriel Yaredest toujours une promesse de bonheur. Car sa musique est à l’image de son géniteur : naturellement chaleureuse, richement mélodique, ample et généreuse."Thierry Jousse

Gabriel Yaredest d’abord et avant tout un compositeur. C’est presque un hasard si sa musique colle avec l’image. Ce qui veut dire que sa musique est parfaitement adaptée à la situation du concert. Son travail sur la partition est énorme. C’est quelqu’un qui travaille dans le détail et qui sait que le centre de la musique se situe dans l’orchestration."Dirk Brossé

Concert sans public diffusé en direct surFrance MusiqueetARTE Concert

♫ Le programme du concert

♪ 37°2 Le Matin

♪ La Lune dans le Caniveau

♪ L’Amant

♪ English Patient, Suite

♪ Talented Mr Ripley, Suite

♪ Camille Claudel, Suite

Remise du "Prix de l'Avenir" par Gabriel Yared

Avec Gabriel Yared, Marc Voinchet, Marie-Jeanne Serero, Michel Orier et Jean-Noël Tronc

♪ Tatie Danielle

♪ Adagio for an Unreleased Film

♪ Wings of Courage

♪ Tarentelle

♪ The Prophet, Suite

♪ Troy Suite

Gabriel Yared, piano

Suzana Bartal, piano

Heloïse Poulet, soprano

Eleanor Grant, mezzo-soprano

Lewis Morison, saxophone

JuanjoMosalini, bandonéon

Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Dirk Brossé

♫ L'après-concert

Entretien avec le chef d'orchestre, compositeur &directeur musicalDirk Brossé, l'un des initiateurs de concerts de musiques de films.

♪ Franz Liszt (1811-1886) : Mephisto-Valse n°1, S. 514,Boris Berezovsky, piano – Label Mirare MIR099



Enregistrement live le 24 septembre 2000, Abbaye d'Ambronay...

♪ Johann-Sebastian Bach (1685-1750) : Aria (Duetto) "Alt Wir Eilen Mit Schwachen" Cantate BWV 78 "Jesu, Der Du Meine Seele"

Malin Hartelius soprano, Robin Tyson haute-contre, English Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner

– Label Soli Deo Gloria SDG 124

♪ Henri Dutilleux (1916-2013) : Au gré des ondes (6 petites pièces pour piano) V. Hommage à Bach.Anne Queffélec piano ‎– De l'album "Henri Dutilleux, Anne Queffélec ‎– L'Œuvre Pour Piano (1996)"

– Label Virgin Classics 7243 5 45222



♪ Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Quintette à cordes en sol mineur K.516, Adagio ma non troppo.Takács Quartet(Gábor Takács-Nagy, Károly Schranz, Gábor Ormai, András Fejér) & Gyorgy Pauk – Label Decca Music 1992



"La musique doit humblement chercher à faire plaisir, l’extrême complication est le contraire de l’art." Claude Debussy

♪ Claude Debussy (1862-1918) : Pastorale,Sonate flûte, alto et harpe L. 137.Vincent Lucas flûte, Lise Berthaud alto, Marie-Pierre Langlamet harpe – De l'album "Claude Debussy: Sonates, Danses et Rhapsodies (2018)"

– Label Indésens Records INDE105



Enregistré à l'Opéra de Lyon du 27 avril au 2 mai 1984...

♪ Emmanuel Chabrier (1841-1894) : Ouverture, L'Etoile

Orchestre de l'Opéra de Lyon, direction John Eliot Gardiner

– Label EMI Classics 3 58688-2



♪ Les Double Six :Rat Race ‎– De l'album "Double Six – Evening In Paris (1987)" ‎– Label Amplitude JACD-4001