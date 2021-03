Festival Présences 2021: concert #7 avec Jean-Guihen Queyras et Pascal Rophé et concert #8 "Fluid Mechanics"

Soirée consacrée au festival Présences 2021 avec pour commencer l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Pascal Rophé dans un programme associant Pascal Dusapin à Benjamin Attahir puis le concert immersif « Fluid Mechanics » avec les ensembles Caravaggio et Court-Circuit.

Premier concert : Présences #7

Benjamin Attahir (né en 1989)

Al Icha, concerto pour violoncelle et orchestre (commande de Radio France, création mondiale)

Jean-Guihen Queyras, violoncelle

Pascal Rophé, direction

Le langage de Benjamin Attahir témoigne de la diversité de ses racines, entre Orient et Occident. La pièce, commandée par Radio France pour ce concert, constitue la cinquième et dernière pièce d’un cycle organisé autour des cinq temps de prière de la journée musulmane. « Al Icha » correspond à la prière de la nuit et ce concerto constitue une image du rapport entre l’un et le multiple, dans l’appel à la prière et la prière elle-même.

Le compositeur a distillé dans sa partition des éléments inspirés par les trois religions monothéistes : une mélodie yiddish à demi oubliée, une clausule grégorienne rêvée et l’écho réverbéré des muezzins aux quatre coins d’une ville presque endormie.

France Musique enregistrera le 19 mars prochain une nouvelle pièce de Benjamin Attahir qui sera créée à Toulouse par l’orchestre du Capitole et Tugan Sokhiev. Elle sera diffusée le 12 avril 2021.

Pascal Dusapin (né en 1955)

Khôra

Pascal Rophé, direction

Cette pièce également commandée par Radio France a été créée en 1997. Le mot « khôra » désigne en grec l’espace, la matière, le milieu spatial et au sens littéral le « territoire qui entoure une agglomération, l’espace indéterminé par opposition à l’espace organisé par l’homme » précise le compositeur qui cite le Dictionnaire des notions philosophiques : « Pour établir la différence entre les choses sensibles en comparaison aux formes intelligibles, Platon doit introduire un troisième mot, Khôra, qui explique pourquoi les choses sensibles ne sont pas identiques aux formes intelligibles. »

Équipe réalisation

Prise de son : Catherine Déréthé, Allison Ascrizzi, Philippe Thibaud, Tahar Boukhlifa et Stéphane Thouvenin / Chargée de réalisation : Catherine Prin-Le Gall / Musicienne metteur en ondes : Alice Legros

Second concert : Présences #8

Benjamin de La Fuente (né en 1969) / Samuel Sighicelli (né en 1972)

Fluid Mechanics (commande de Radio France, création mondiale)

Fluid Mechanics se déroule en quatre parties :

Benjamin de La Fuente (né en 1969)

Fluid Mechanics - I - Vibration / Friction

Samuel Sighicelli (né en 1972)/ Caravaggio

Fluid Mechanics - II - Anima Polis

Benjamin de La Fuente (né en 1969) / Caravaggio

Fluid Mechanics - III - Bifurcation / Déviation

Samuel Sighicelli (né en 1972)

Fluid Mechanics - IV - Agora

Caravaggio :

Benjamin de la Fuente, violon, guitare électrique et électronique

violon, guitare électrique et électronique Samuel Sighicelli, orgue Hammond, synthétiseurs analogiques, sampler

orgue Hammond, synthétiseurs analogiques, sampler Bruno Chevillon, basse, contrebasse, électronique

basse, contrebasse, électronique Éric Échampard, batterie, percussions et pad

EnsembleCourt-Circuit:

Anne Cartel, flûte

flûte Pierre Dutrieu, clarinette

clarinette Alexandra Greffin-Klein, violon

violon Aya Kono, violon

violon Laurent Camatte, alto

alto Frédéric Baldassare, violoncelle

L’idée de la pièce « Fluid Mechanics » est inspirée par la notion de ville polyphonique, de réseau de trajectoires tel un corps polymorphe articulé dans le temps et l’espace, un paysage qui parle. Au concert, le dispositif de diffusion en multiphonie est pensé dès l’écriture même de la musique.

La notion de concert immersif est aussi illustrée dans la manière dont les sons réels de la ville sont mêlés aux sons musicaux dans une narration proche de ce que l’on pourrait appeler « un cinéma pour l’oreille ». La pièce joue sur différentes strates de langages musicaux, avec les sons concrets, la musique électronique, les instruments acoustiques de Court-Circuit et les instruments électriques de Caravaggio. L’idée étant de ne former qu’un seul corps en mouvement.

Un travail en collaboration avec l’Ircam.

Équipe réalisation

Réalisation informatique musicale : Benoît Meudic / Ingénieur du son Ircam : Luca Bagnoli / Mixage : Pierric Charles assisté de Jean-Baptiste Etchepareborde / Chargé de réalisation : Jean-Claude Mullet

Après-concert

Jonathan Harvey (1939-2012)

I Love the Lord / Come, Holy Ghost / Plainsongs for peace and light

- Les Métaboles,

- Léo Warynski, direction

Enregistré en septembre 2019 (Royaumont)

NoMadMusic NMM089D