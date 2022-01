Plusieurs créations mondiales aux Journées musicales de Donaueschingen 2021

Deux concerts donnés dans le cadre du centenaire du Festival de Donaueschingen, en octobre 2021 : une création mondiale de Francesco Filidei, The Red Death, dirigée par Sylvain Cambreling, puis trois créations de Liza Lim, Misato Mochizuki et Enno Poppe, par l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg.

Premier concert :

Concert donné le 17 octobre 2021 Salle Mozart du Donauhallen à Donaueschingen, dans le cadre des Journées musicales de Donaueschingen.

Francesco Filidei (né en 1973) - The Red Death (Le Masque de la mort rouge)

Oratorio d’après Edgar Allan Poe pour solistes, choeur et orchestre (livret de Hannah Dübgen, dramaturgie de Patrick Hahn, création mondiale)

1. Preludio Coro 1 "Here we are"

2. Aria "Here I am"

3. Aria "Walking"

4. Coro "Lucifer"

5. Coro "Holy Mary!"

6. Recitativo "Enough!"

7. Aria "Envy"

8. Aria "Falconer"

9. Concertato "Raging"

10. Recitativo "Bravo!"

11. Aria "Sloth"

12. Coro "We want"

13. Intermezzo

14. Aria " May you be damned"

15. Duetto "Lying"

16. Coro "What is a Flower"

17. Coro "Now is the Time"

18. Aria "Gluttony"

19. Coro "Red Apples"

20. Concertato "Lust"

21. REWIND

22. Concertato "Ecce Dominus"

23. Coro "No Time left"

Rinnat Moriah, soprano

Tora Augestad, mezzo-soprano

Hagen Matzeit, contre-ténor

Ed Lyon, ténor

Dietrich Henschel, baryton

Carlo Laurenzi, réalisation informatique musicale Ircam

ChorWerk Ruhr / Choeur de la Radio de Stuttgart / IRCAM / Orchestre Symphonique de la Radio de Stuttgart

Sylvain Cambreling, direction

Deuxième concert :

Concert donné le 15 octobre 2021 Salle Mozart du Donauhallen à Donaueschingen, dans le cadre de la 100 ème édition des Journées musicales de Donaueschingen.

Liza Lim (née en 1966) - World as Lover, World as Self

Pour piano solo et orchestre - création mondiale

1. Gratitude

2. Heirlooms (of sorrow and protest)

3. Twinkle, Twinkle, Little Star

4. The Great Turning

Tamara Stefanovitch, piano

Orchestre Philharmonique du Luxembourg

IlanVolkov, direction

Misato Mochizuki(née en 1969) - Intrusions

Pour orchestre et électronique - création mondiale

Robin Meier, réalisation informatique musicale Irca

Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Ilan Volkov, direction

Enno Poppe (né en 1969) - Hirn

Pour ensemble - création mondiale

Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Ilan Volkov, direction