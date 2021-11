Hommage à Nelson Freire : récital à La Roque d'Anthéron (2013) & concert avec le Philharmonique de RF (2019)

Une soirée de concert en hommage à Nelson Freire, dont on a appris la disparition soudaine, à l'âge de 77 ans. Deux archives fabuleuses avec le pianiste brésilien : un récital à La Roque d'Anthéron en 2013, et le Concerto n°2 de Chopin avec le Philharmonique de Radio France et Mikko Franck en 2019.

Hommage à Nelson Freire, en récital et concerto, dans Le Concert de 20H de France Musique., © FREDERIC CHARMEUX / MaxPPP