Pierre Boulez : archives de jeunesse

Le 5 janvier 2016, disparaissait une grande figure de la musique, le compositeur, pianiste et chef d’orchestre Pierre Boulez, il avait 90 ans. L'occasion de replonger dans les archives de jeunesse du compositeur, dans les années 50.

Pierre Boulez (1925-2016)

Le Soleil des eaux

Enr. 18 juillet 1950 (Paris, Théâtre des Champs-Elysées)

Irène Joachim, soprano

Etude de musique concrète pour bande magnétique

Enr. 1951-1952 (Paris, Groupe de recherche de musique concrète)

Diffusion à la RTF le 31 mars 1952 (émission de Micheline Banzet)

Reportage à New York de Pierre Crenesse

Extrait d’entretiens avec Virgil Thomson et Pierre Boulez

Enr. décembre 1952 (New York)

Diffusion à la RTF le 25 déc embre 1952

Troisième Sonate pour piano

Enr. 19 juillet 1958 (Aix-en-Provence, Hôtel Maynier d'Oppède, festival)

Diffusion à la RTF le 30 juillet 1958

Pierre Boulez, piano

Le Visage nuptial

Enr. 8 juin 1959 (Strasbourg, Palais des Fêtes, festival)