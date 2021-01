Penthesilea, opéra de Pascal Dusapin par l'Orchestre de Paris et le choeur Accentus au Festival d'automne 2020

Christel Loetzsch incarne Penthesilea, reine des amazones, dans l'avant-dernier et 7ème opéra de Pascal Dusapin créé en 2015 à la Monnaie de Bruxelles à partir du texte de Heinrich von Kleistet avec la collaboration de Beate Haeckl et dans une orchestration résonante, stridente et incantatoire.

Pascal Dusapin, © Getty / Lambert