Penderecki, Lutosławski, Szymanowski par l'Orchestre Phiharmonique de Radio France et Krzysztof Urbański et...

... en 2ème partie de soirée, quatre musiciens de cette même formation - Nathan Mierdl (violon), Floriane Bonanni (violon), Jérémy Pasquier (alto), Renaud Guieu (violoncelle) - et le pianiste Kirill Gerstein dans le sublime Quatuor à cordes de Debussy, suivi du Quintette en fa mineur op.34 de Brahms

Le concert #1

Krzysztof Penderecki - Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima, pour 52 instruments à cordes

Entretien avec Krzysztof Urbański

Witold Lutosławski - Petite suite (Fujarka, Hurra polka)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Orchestre symphonique de la NDR de Hambourg

Krzysztof Urbanski (direction)

Karol Szymanowski - Stabat Mater op. 53

Simona Houda-Šaturová, soprano Katharina Magiera, altoAdam Plachetka, baryton

Chœur de Radio France

Edward Caswell, direction

Orchestre Philharmonique de Radio France



Krzysztof Urbanski, direction

Ce concert a été enregistré le 15 octobre dernier et vous pouvez le réécouter pendant 1 mois sur www.francemusique.fr

Le concert #2

Claude Debussy - Quatuor à cordes

Johannes Brahms - Quintette pour piano et cordes en fa mineur op. 34 1. Allegro non troppo, 2. Andante, un poco Adagio, 3. Scherzo : Allegro, 4. Finale : Poco sostenuto - Allegro non troppo)

Kirill Gerstein, piano

Musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France :

Nathan Mierdl, violon

Floriane Bonanni, violon

Jérémy Pasquier, alto

Renaud Guieu, violoncelle

Ce concert de la série Philhar'Intime a été donné le 10 octobre 2021et vous pouvez le réécouter pendant 1 mois sur www.francemusique.fr