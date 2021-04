Paul Meyer joue le Concerto pour clarinette de Laurent Lefrançois au Kursaal de Besançon dirigé par JF Verdier

Une voile pour l'Orient, comme Sinbad le marin, héros de l’un des 1001 contes de Shéhérazade, l’Orchestre met les voiles en Orient jusqu’aux sables de Perse, gardiens des cavernes au Trésor et des lampes merveilleuses. Les musiciens se laissent porter par le souffle de la clarinette de Paul Meyer...

Une voile pour l'Orient, une odyssée qui prend fin sous le ciel d’or d’Asie, au cœur des îles de fleurs, des forêts mystérieuses, des palais enchantés, mis en musique par Ravel, sur les vers de Klingsor, par la mezzo Isabelle Druet.

♫ Programme du concert

♪ Laurent Lefrançois :Concerto pour clarinette et orchestre (I. Rapide, II. Passacaille, III. Cadence, IV. Final)

♪ Laurent Lefrançois : Le Nouveau Balnéaire

♪ Maurice Ravel (1875-1937) :Shéhérazade, Trois mélodies sur des poèmes de Tristan Klingsor

Paul Meyer, clarinette Isabelle Druet mezzo-soprano Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, direction Jean-François Verdier



♫ L'entracte

Avec le compositeurLaurent Lefrançois, diplômé de l’École Normale de musique de Paris en orchestration et en composition, classe de Michel Merlet. Il a étudié l’harmonie et le contrepoint avec Stéphane Delplace et la composition et l’orchestration auprès de Guillaume Connesson...

♫ L'Après-concert

Enregistré en décembre 2001 au Prieuré de Vivain dans la Sarthe, France...

♪ Carl Maria von Weber (1786-1826) : Quintette avec clarinette & cordes en si bémol majeur, op. 34 (1. Allegro - 2. Fantasia - 3. Menuetto - 4. Rondo)

Jean-François Verdier, clarinette. Quatuor Debussy (Christophe Collette & Emmanuel Bernard, violons / Vincent Deprecq, alto / Cédric Conchon, violoncelle)

Label Arion Music ARN68578 (2002)

♪ Hector Berlioz (1803-1869):La Damnation de Faust op. 24 H 111 "D'amour l'ardente flamme" (Acte IV Scène 15) Romance de Marguerite Karine Deshayes, mezzo-soprano. Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, direction Jean-François Verdier

Label Klarthe Records KLA064D (2019)

Septembre 2016, magnifique album autour de la Femme: muse, héroïne, compositrice, chanteuse...

♪ Alma Mahler (1879-1964):Lieder (Orchestrés par David et Colin Matthews) I. Die stille stadt - II. Licht in der nacht - III. Waldseligkeit - IV. Bei dir ist es traut

Isabelle Druet, mezzo-soprano. Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, direction Jean-François Verdier

Label Klarthe Records 3572134 (2016)

"En 2015, notre orchestre jouaiten première mondiale, l'intégralité du cycle des Quatre Saisons de Nicolas Bacri..."

♪ Nicolas Bacri(novembre 1961) :Les Quatre Saisons op. 80 - concerto amoroso op. 80 n° 2 "le Printemps" pour hautbois, violon et orchestre à cordes François Leleux, hautbois. Valeriy Sokolov, violon. Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, direction Jean-François Verdier

Label Klarthe Records KLA017 (2016)

Commande de l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, créée le 11 mars 2016 au théâtre Ledoux, scène nationale de Besançon...

♪ Andy Emler (mars 1958) :Ciel de Sable

Yvan Robilliard piano, Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, direction Jean-François Verdier

Label Klarthe Records KRJ011 (2015)