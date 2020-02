"Paris Venise, 1705" avec Le Consort. La Main Harmonique incarne "Les voix du Nord" au Festival de Montpellier

Ce soir c'est France / Italie. Le Consort vous offre un programme Corelli, Dandrieu, Vivaldi tandis qu'en 2ième partie de soirée, le nord donnera de la voix grâce à La Main Harmonique dans un programme de polyphonies fascinantes avec des œuvres majeures de Schütz, des Préz, Richafort, Gombert...

Le concert #1

Concert donné le 20 novembre 2019 à 20h30 en la Salle Cortot à Paris dans le cadre de "Paris Venise, 1705"

Michel Pignolet de Montéclair (1667- 1737)

Plainte en dialogue pour deux violons

Jean-François Dandrieu (1681- 1738)

Sonate en trio opus 1 n°1 en ré mineur (1705)

Sonate en trio opus 1 n°4 en la majeur (1705)

Deuxième Livre de Pièces de clavecin (extr.) : La Corelli, transcrite pour sonate en trio par Justin Taylor

Arcangelo Corelli (1753-1713)

Sonate en trio opus 4 n°1 en ut majeur (1694)

Jean-François Dandrieu

Sonate en trio opus 1 n°2 en ré majeur (1705)

Deuxième Livre de Pièces de clavecin (extr.) : Les Zéphyrs

Sonate en trio opus 1 n°6 en mi mineur (1705)

Sonate en trio opus 1 n°3 en sol mineur (1705)

Benedetto Marcello (1686-1739) / Jean Sébastien Bach (1685-1750)

Concerto pour hautbois et cordes en ré mineur (extr.) : Adagio n°2 (c.1700 (Transcrit en 1717)

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Sonate en trio en ré mineur opus 1 n°12 RV 63, La Follia (1705)

BIS

Antonio Vivaldi

Sonate en trio en sol mineur op.1 n°1 RV 73 (extr.) : Gavotte (1705)

Jean-François Dandrieu

Sonate en trio opus 1 n° 3 en sol mineur (extr.) : Gigue (1705)

Le Consort :

Théotime Langlois de Swarte, violon

Sophie de Bardonnèche, violon

Louise Pierrard, viole de gambe

Hanna Salzenstein, violoncelle

Justin Taylor, clavecin et orgue

Le concert #2

Concert "Les Voix du Nord" donné le 13 juillet 2019 à 18h à l'Opéra Comédie de Montpellier dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier.

Jachs Wert (1535-1596)

Vox in Rama (1581)

Josquin Des Pres (1440-1521)

Inviolata

Alexandros Markeas (né en 1965)

Manif (Création - Commande RF, 2019)

Pierre Attaingnant (Vers 1494 -1551/1552)

Diminution pour orgue

Pierre Gallon, orgue

Nicolas Gombert (1495- 1560)

Je prens congie (16e)

Mille regretz (16e)

Hans Leo von Hassler (1564-1612)

Ad Dominum cum tribularer, Psaume 119 (1601)

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

Fantasia crommatica (17e)

Pierre Gallon, orgue

Bastien David (né en 1990)

Umbilicus rupestris (Création - Commande RF, 2019)

Heinrich Schütz (1585-1672)

Selig sind die Toten SWV 391 (1648)

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

Du fond de ma pensée, Psaume 130 (1604)

Jacobus Gallus (1550-1591)

Mirabile mysterium (16e)

La Main Harmonique :

Nadia Lavoyer et Judith Derouin, sopranos

Corinne Bahuaud, alto

Laurent David, Loïc Paulin, Branislav Rakic, Davy Cornillot, ténors

Marc Bunsel et Simon Bailly, basses

Pierre Gallon, orgue

Frédéric Betous, alto et direction