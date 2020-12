Paavo Järvi dirige l'Orchestre de Paris et Gil Shaham dans Tchaïkovski, Debussy et Ravel.

Une très jolie soirée avec l'Orchestre de Paris et son directeur musical de 2010 à 2016 : Paavo Järvi ! Le concert commence avec le Concerto pour violon de Tchaïkovski, avec Gil Shaham en soliste, se poursuit par La Mer de Debussy (composée en Bourgogne !) et se termine par Daphnis et Chloé de Ravel

L'Orchestre de Paris et Paavo Järvi, © DR