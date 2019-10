Nelson Freire et l'Orchestre de Rotterdam dirigés par Lahav Shani : Haydn, Rachmaninov et Stravinsky

Ce soir, nous sommes au Théâtre des Champs-Elysées à Paris en compagnie d’un immense pianiste, raffiné et délicat : Nelson Freire, qu'on entendra dans le 4e Concertode Rachmaninov, avec l'Orchestre philharmonique de Rotterdam et son nouveau directeur musical, le jeune et brillant Lahav Shani, qui dirigera aussi une symphonie de Haydn etLe Sacre du printempsde Stravinsky.

Lahav Shani, c’est un jeune chef israélien qui vaut le détour : formé en Allemagne, c’est l’un des petits protégés de Daniel Barenboim. Pianiste de formation, il a fait ses premières armes de direction auprès de l’Orchestre philharmonique d’Israël, comme chef assistant de Zubin Mehta – à qui il succédera comme directeur musical la saison prochaine. Lauréat du Concours Mahler en 2013, il a fait ses débuts auprès de l’Orchestre philharmonique de Vienne en novembre 2015, avant de devenir chef principal invité du Symphonique de Vienne puis le plus jeune directeur musical de l’Orchestre philharmonique de Rotterdam – où il a succédé à Yannick Nézet-Séguin. Bref, un jeune talent à suivre, doté d'une direction qui ne manque pas de caractère, comme vous l’entendrez ce soir !

(Concert donné le 28 septembre 2019)

Programme du concert

Joseph Haydn

Symphonie n°104 en ré majeur Hob.I : 104 "Londres"

Serge Rachmaninov

Concerto pour piano et orchestre n° 4 en sol mineur op. 40

Igor Stravinsky

Le Sacre du Printemps

Nelson Freire, piano

Orchestre Philharmonique de Rotterdam Direction : Lahav Shani

Programmation musicale

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Trio en La mineur opus 50 Lahav, Shani, piano

Renaud Capuçon, violon

Kian Soltani, violoncelle

Jean-Sébastien Bach

Choral “Nun komm, der Heiden Deiland” BWV 659 Nelson Freire, piano