Nancy nous voilà ! Marta Gardolińska prend les rênes de l'Orchestre de l'Opéra national de Lorraine

♪ Ottorino Respighi (1879-1936) :Suite n°1 - Airs et danses antiques

♪ Dmitri Chostakovitch (1906-1975) :Concerto pour piano n°1 Op.35

♪ Franz Schubert (1797-1828) :Symphonie n°3 en ré majeur, D. 200

David Guerrier, trompette

Alexander Melnikov, piano

Orchestre de l'Opéra national de Lorraine, direction Marta Gardolińska

♪ Karol Szymanowski (1882-1937) :Sonate pour piano n°2 en la majeur Op. 21 (I. Allegro assai - II. Allegretto tranquillo - III. Fuga - Allegro moderato)

Lucas Debargue, piano

– Label Sony Classical 88985465632 (2017)

“I must say I am very pleased with the whole – again various new little notes – and yet a little bit of a return to the old. – The whole terribly fantastical and unexpected”Karol Szymanowski - Spiess, 9 septembre 1916