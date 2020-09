Musiques en fête : 10ème édition en direct du Théâtre Antique d’Orange

Sous la direction musicale de Luciano Acocella et Didier Benetti, l’Orchestre National de Montpellier et de nombreux artistes accompagnés de chœurs, adultes et enfants, interpréteront Verdi, Trénet, Bellini et plus encore pour une soirée toute en musicalité !

Julie Fuchs ©Sarah Bouasse, Verdi ©Edward Gooch, Claudio Capéo ©Eric Fougere/Corbis, Charles Trenet ©Bettman, Marc Laho ©Bernd Weißbrod, Jean-Loup Davadie ©Arnold Jerock Charles , ©Getty