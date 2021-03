Musique française : de Saint-Saëns à la création de Clara Iannotta avec l’Orchestre national de Metz

l'ON de Metz dirigé par Nabil Shehata joue la création "Moult" de le jeune compositrice Clara Iannotta, puis Camille Saint-Saëns et son "Concerto pour violoncelle" par Daniel Muller-Schott ainsi que "La Princesse jaune". Et enfin : Ravel, "Le Tombeau de Couperin" et Erik Satie "Gymnopédie n°1".

Clara Iannotta, © Manu Theobald