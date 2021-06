2e édition de La Musikfest Parisienne : Programme 100% Brahms ! Concert #2

Vous aimez toujours Brahms ? Alors vous allez être servis ! Les textures riches sont privilégiées dans ce concert conçu en crescendo, en quatuor, quintette et sextuor, histoire de tester le vieil adage "plus on est de fous...". Bon concert !

Concert #2 : 2e édition de La Musikfest Parisienne 2021, © lamusikfestparisienne.com