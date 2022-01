Mozart, Haydn et Davaux en direct du Grand Auditorium de la BnF

Concert d'ouverture de la Saison Musicale Européenne de la BnF et Radio France : airs et symphonies de Mozart, Haydn et Davaux par la soprano Chantal Santon Jeffery, Clara Mesplé, violon, Le Concert de la Loge - Julien Chauvin, direction et violon.

Chantal Santon Jeffery et Julien Chauvin, © Photos by Szofi Raffay et by Franck Juery / Le Concert de la Loge