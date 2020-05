Mozart, Beethoven, Eric Tanguy par le Philharmonique Royal de Liège, Pierre Génisson et Patrick Davin

Ce soir un concert du clarinettiste Pierre Génisson et l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège sous la baguette de Patrick Davin, dans des oeuvres de Mozart, Beethoven et Eric Tanguy. Suivi de l'actualité du disque.

concert enregistré le 24 novembre 2017 à la Salle Philharmonique de Liège, par Musiq3 et diffusé dans le cadre des échanges UER.

Il réunit le clarinettiste Pierre Génisson, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège et le chef Patrick Davin.

Après le concerto pour clarinette en la M de Mozart, en création mondiale, le concerto pour clarinette et orchestre d’Eric Tanguy, une commande de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, de l’Orchestre Symphonique de Bretagne et de la Société Buffet Crampon… Dernière pièce au programme la quatrième symphonie de Beethoven, composée à l’automne 1806, et créée l’année suivante à Vienne.

Programme :

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Concerto pour clarinette et orchestre en la majeur K. 622 (1791) – 1. Allegro, 2. Adagio, 3. Rondo Allegro

Pierre Génisson, clarinette

Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Patrick Davin, direction

Eric Tanguy (né en 1968) : Concerto pour clarinette et orchestre (création) – 1. Intense, 2. Très doux, 3. Vif

Pierre Génisson, clarinette

Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Patrick Davin, direction

Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Symphonie n° 4 en si bémol majeur op. 60 (1806) – 1. Adagio – Allegro vivace, 2 Adagio, 3. Allegro vivace – Un poco meno allegro, 4. Allegro ma non troppo

Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Patrick Davin, direction

Actualité du disque

tour d’horizon de l’actualité phonographique, un parcours dans la musique de chambre :

Les œuvres du compositeur Eric Montalbetti sont souvent inspirées par des rencontres, des amitiés, ou d’autres formes artistiques, notamment la peinture. Nu est le premier volet du triptyque Hommage à Matisse.

Eric Montalbetti (né en 1968) : Hommage à Matisse, trois vocalises pour clarinette et voix de femme – 1. Nu

Delphine Haidan, mezzo-soprano

Pierre Génisson, clarinette

Enr. 2019

Eric Montalbetti « Chamber Music – Harmonieuses dissonances »

Alpha 583

Luigi Nono a composé Djamila Boupacha en hommage à cette militante du FLN torturée et violée en 1960, pendant la Guerre d’Algérie, qui inspira un livre à Simone de Beauvoir, un tableau à Picasso, et ce poème de Jesus Lopez Pacheco mis en musique par Nono.

Luigi Nono (1924-1990) : Djamila Boupacha

Barbara Hannigan, soprano

Enr. 2019

Barbara Hannigan « La Passione »

Alpha 586

Monographie consacrée jeune compositeur Matthieu Stefanelli. On y trouve notamment, Syn-Phone, un quintette pour piano et quatuor à cordes, composé il y a une petite dizaine d’années.

Matthieu Stefanelli (né en 1985) : Syn-Phone, Quintette pour piano et quatuor à cordes

Matthieu Stefanelli, piano

Hugues Girard, 1er violon

Fanny Stefanelli-Gallois, 2e violon

Ralph Szigeti, alto

Patrick Langot, violoncelle

Enr. 2019

Matthieu Stefanelli « Chroma »

Paraty 320192

Frec, la première partie d’une longue pièce, plusieurs dizaines de minutes), élaborée par le compositeur Hèctor Parra et interprétée par le pianiste et improvisateur Agusti Fernandez.

Hèctor Parra (né en 1976) : Frec – Part I

Agusti Fernandez, piano

Enr. 2014

Hèctor Parra « Frec »

Sirulita Records

Dans cet enregistrement, la violoniste Amanda Favier a choisi de coupler, le concerto de Stravinsky qu’elle joue de longue date, et le concerto « The Red Violin » du compositeur américain John Corigliano.

John Corigliano (né en 1938) : The Red Violin, concerto pour violon et orchestre – 1. Chaconne

Amanda Favier, violon

Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Adrien Perruchon, direction

Enr. 2019

Amanda Favier « Igor Stravinsky – John Corigliano »

NoMadMusic NMM073