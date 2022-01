Moussorgski par la soprano Karita Mattila, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck

C'est la Sonate pour violon et violoncelle de Ravel qui ouvre cette soirée par Ji-Yoon Park et Nadine Pierre, puis l'Orchestre Philharmonique de Radio France entre en action avec Mikko Franck pour nous offrir les Chants et danses de la mort et les Tableaux d'une exposition de Moussorgski.

En direct de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris

"Ravel, puis Moussorgski, enfin Ravel et Moussorgski ensemble. Tout commencera par la Sonate pour violon et violoncelle, où l’une des créatrices, la violoniste Hélène Jourdan-Morhange, entendait des « jeux déliés du contre- point qui enchantent au même titre que les jeux de l’esprit ». Les quatre Chants et Danses de la mort ont été orchestrés par Chostakovitch en 1962 et seront ici transfigurés par Karita Mattila. On y trouve les harmonies rugueuses typiques de Moussorgski, et un esprit populaire et légendaire qui sera également celui des Lieder des Knaben Wunderhorn de Mahler. On ne présente plus, enfin, les Tableaux d’une exposition : « Le dépouillement y est poussé à l’extrême », disait Ravel de sa Sonate pour violon et violoncelle ; le faste orchestral est poussé à l’extrême, de l’orchestration qu’il a signée des Tableaux de Moussorgski." Source : Maison de la Radio et de la Musique.

Programme du concert

Le Concert #1

Maurice Ravel

Sonate pour violon et violoncelle 1.Allegro 2.Très vif 3.Lent 4.Vif, avec entrain

Modeste Moussorgski

Chants et danses de la mort 1. Berceuse 2. Sérénade 3. Trepak 4. Le chef d'armée

L'entracte - avec Karita Mattila

Jean Sibelius : Arioso op. 3 - pour soprano et piano

Karita Mattila (soprano), Ilmo Ranta (piano)

ONDINE 1995

Richard Wagner : Air de Sieglinde : Der Männer Sippe (Acte I), La Walkyrie

Karita Mattila (soprano), Orchestre Philharmonique de Londres, Yutaka Sado (direction)

ERATO 2001

Le concert #2

Modeste Moussorgski - Maurice Ravel

Tableaux d'une exposition (Versionorchestrale de Maurice Ravel créée le 12 octobre 1922) 1. Gnomus - Promenade 2. Il vecchio castello - Promenade 3. Tuileries 4. Bydlo - Promenade 5. Ballet des poussins dans leurs coques 6. Samuel Goldberg und Schmuyle 7. Limoges – Le Marché 8. Catacombae (Sepulcrum romanum) Cum mortuis in lingua mortua 9. La cabane sur des pattes de poule (Baba -Yaga) 10. La grande porte de Kiev

Karita Mattila, soprano

soprano Ji Yoon PARK, violon

violon Nadine Pierre, violoncelle

violoncelle Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck, direct

L'après-concert

Franz Schubert : Bouquet de 6 Lieder (Die Forelle D. 550, Heidenröslein op. 3 n°3 D. 257, Gretchen am Spinnrade op. 2 D. 118, Auf dem Wasser zu singen op. 72 D. 774, An die Musik op; 88 n°4 D. 547, Seligkeit D. 433)

Karita Mattila (soprano), Ilmo Ranta (piano)

ONDINE 1997

Richard Strauss/Heinrich Heine : Lieder (Zueignung op. 10 n°1, Muttertändelei op. 43 n°2, Meinem Kinde op; 37 n°3, Die heiligen drei Könige aus Morgenland op. 56 n°6, Frühlingsfeier op. 56 n°5)

Karita Mattila (soprano), Orchestre Symphonique de Londres, Michael Tilson-Thomas (direction)

SONY 1994

Richard Wagner : Airs d'Elsa : Einsam in trüben Tagen (Acte I), Euch Lüften, die mein Klagen (Acte II), Lohengrin

Karita Mattila (soprano), Orchestre Philhamonique de Londres, Yutaka Sado (direction)

ERATO 2001

Richard Strauss : 3 Hymnen op. 71 : 1. Hymne an die Liebe, 2. Rückkehr in die Heimat, 3. Die LiebeKarita Mattila (soprano), Orchestre Philharmonique de Berlin, Claudio Abbado (direction)

SONY 1994

Programme complet du concert