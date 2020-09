Mikko Franck et l'Orchestre Philharmonique de Radio France font leur rentrée avec la pianiste Anna Vinnitskaya

La compositrice Camille Pépin ouvre la saison de l'Orchestre Philharmonique avec "Avant les clartés de l’aurore" en création mondiale. Voilà qui annonce une grandiose entrée en matière pour ce concert où seront joués les rares fragments symphoniques du "Martyre de St-Sébastien" de Claude Debussy.

Programme du concert

Camille Pépin (1990)

Avant les clartés de l’aurore (commande de Radio France – création mondiale 2020)

Entretien avec Camille Pépin

Sergueï Rachmaninov (1873-1943)

Concerto pour piano et orchestre n°3 en ré mineur op. 30 (1909)

1. Allegro ma non troppo 2. Intermezzo : Adagio 3. Finale : Alla breve

Claude Debussy (1862-1918)

Le Martyre de saint Sébastien (fragments symphoniques) (1910-1911)

1. La Cour des lys - lent et soutenu, expressif 2. Danse exotique et final du premier acte - assez agité (sourdement agité) 3. La passion - lent 4. Le bon pasteur

BIS : Maurice RavelValses nobles et sentimentales (extrait)

Anna Vinnitskaya, piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck, direction

Après-concert : un portrait discographique de la pianiste Anna Vinnitskaya

Entretien avec Mikko Franck

César Franck

Symphonie en ré mineur M.48 3. Allegro non troppo

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck, direction

Alpha 2020 "Franck by Franck"

Camille Pépin

The Sound of Trees (extraits)

Julien Hervé, clarinette

Yan Levionnois, violoncelle

Orchestre de Picardie

Arie van Beek, direction

Nomadmusic 2020

Pour The Sound of Trees, Camille Pépin a été élue compositrice de l'année aux Victoires de la Musique Classique 2020. Ce n'est pas sa première récompense puisque plusieurs prix et concours ont déjà valorisé sa maîtrise et son talent (Prix d'Encouragement Musique par l'Académie des Beaux-Arts, Concours de composition Île de Créations - ONDIF 2015, Grand Prix Sacem Musique Symphonique entre autres). La jeune et prestigieuse compositrice est la nouvelle résidente au Festival International de musique de Besançon pour les années 2020 et 2021 qui s'annoncent encore très riches : festival de Besançon du 11 au 20 septembre, Avant les Clartés de l'Aurore à l'Auditorium de Bordeaux le 25 septembre, Festival Présences Féminines le 16 octobre et plus encore !

Entretien avec Anna Vinnitskaya

Serge Rachmaninov

Rapsodie sur un thème de Paganiniop. 43 (pour piano et orchestre)

Anna Vinnitskaya, piano

Orchestre NDR de la Philharmonie de l'Elbe

Krzystof Urbanski, direction

Quelques dates de l'actualité d'Anna Vinnitskaya

- Maison de la radio les 19 et 20 septembre 2020 : S. Rachmaninov: Concerto n°3 ; R. Schumann: Quintette avec piano

- 1-2 octobre 2020 : « Vasily Petrenko and Anna Vinnitskaya » avec l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig (Allemagne)

- 4 octobre 2020 : « Anna Vinnitskaya & Schumann Quartett » salle Henry Le Bœuf (Bruxelles)

- 10 décembre 2020 : Brahms / Schumann / Beethoven , Alte Oper Mozart Saal (Francfort, Allemagne)

- 18 janvier 2021 : « Konzer mit Anna Vinnitskaya », Philharmonie Berlin - Kammermuskisaal (Berlin)

- 20 janvier 2021 : « Anna Vinnitskaya danse et élégance » salle Henry Le Bœuf (Bruxelles)

- 4 février 2020 : Tchaikovsky / Shostakovich , Alte Oper Mozart Saal (Francfort, Allemagne)