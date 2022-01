Michel Legrand fait son cinéma (I) - par l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mathieu Herzog

Une première soirée pour fêter Michel Legrand, l'inventeur avec Jacques Demy du "cinéma enchanté", le pianiste, chanteur et auteur de dizaines de partitions pour le cinéma. On y croisera entre autres la soprano Natalie Dessay accompagnée par le Philhar de Radio France et la comédienne Macha Méril.

Michel Legrand :

Celui-là ; Family Fugue ; What are you doing the rest of your life ? ; De Delphine à Lancien ; Recette pour un cake d'amour ; Conseils de la Fée des Lilas ; Le Cinéma ; La valse des lilas ; Chanson des jumelles ; Marins, amis, amants ou maris ; Amour, amour ; La Femme coupée en morceaux ; Chanson de Solange ; Chanson de Lola ; On my way to you ; L’Ame soeur à l’hameçon ; Mon dernier concert ; Les Don Juan ; Chanson d’un jour d’été ; Les Moulins de mon coeur

Jean-Claude Vannier -Pour Michel

Natalie Dessay, chant

chant Camille Bertault, chant

chant Avec la participation de Macha Méreil

Claude Égéa, trompette

trompette Denis Leloup, trombone

trombone Hervé Sellin, piano

piano François Laizeau, batterie

batterie Pierre Boussaguet, contrebasse

contrebasse Jean-Claude Vannier, célesta

célesta Orchestre Philharmonique de Radio France

Mathieu Herzog, direction

Après-concert

Francis Poulenc : Fiançailles pour rire FP 101 (La dame d'André, Dans l'herbe, Il vole, Mon adavre est doux comme un gant, Violon, Fleurs)

Natalie Dessay (soprano), Philippe Cassard (piano)

ERATO 2015

Georg Friedrich Händel : Il Delirio amoroso HWV 99, Natalie Dessay (soprano)

Le Concert d'Astrée, Emmanuelle Haïm (direction)

VIRGIN CLASSICS 2005

Claude Debussy : La damoiselle élue L 62, poème lyrique pour soprano, mezzo-soprano, chœur de femmes et piano

Natalie Dessay (soprano)

Karine Deshayes (mezzo-soprano)

Le jeune Chœur de Paris, Henri Chalet (direction)

VIRGIN CLASSICS 2012

, © Benjamin François

