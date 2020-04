Michel Dalberto et le Quatuor Hermès jouent Ravel et Franck dans le cadre de la saison 2020 de Piano à Lyon

Nouveau concert inédit : Le pianiste Michel Dalberto et le jeune quatuor lyonnais Hermès sont réunis autour d'un programme bicéphale de musique de chambre française - Ravel et Franck - dans le cadre de la 15ème saison 2019/2010 de Piano à Lyon.

Concert donné le 20 novembre 2019 à 20h30 en la Salle Molière à Lyon dans le cadre de Piano à Lyon.

Programme du concert

On commence par Michel Dalberto seul, dans la Sonatine de Ravel, puis dans ses Miroirs. La Sonatine, une œuvre des premières années 1900, où Ravel se souvient avec hommage de la clarté lumineuse de la musique française du 18e siècle. Une pièce rafraîchissante, dédiée à l’époque à son ami sculpteur Godebski et à sa femme. Une œuvre en 3 mouvements : Modéré, Mouvement de menuet et Animé. Et dans la foulée, Michel Dalberto jouera 3 des 5 Miroirs de Ravel, pièces contemporaines de la Sonatine, où le compositeur montre tout son talent d’impressionniste. On entendra Oiseaux tristes, dédiée à son ami le pianiste Ricardo Viñes, inspirée par le chant d’un merle dans la forêt de Fontainebleau, puis Alborada del gracioso, l’aubade du bouffon, personnage haut en couleurs du théâtre espagnol, et enfin La vallée des cloches, dédiée à Maurice Delage, premier élève de Ravel, évocation d’un paysage lointain et crépusculaire.

Le concert #1

Maurice Ravel (1875-1937) : Sonatine pourpiano (1903/05)

1. Modéré

2. Mouvement de menuet

3. Animé

Maurice Ravel : extraits de Miroirs pour piano (1904/06)

2. Oiseaux tristes

4. Alborada del gracioso

5. La vallée des cloches

Michel Dalberto, piano

Le concert #2

Retour du pianiste Michel Dalberto, pour faire la jonction entre Ravel et César Franck, immense organiste et compositeur français d’origine belge de la fin du 19e siècle.

De Franck, on va d’abord entendre le Prélude, fugue et variation en si mineur opus 18, œuvre à l’origine écrite pour petit orgue, dédiée à Camille Saint-Saëns, qui était un homologue organiste de Franck. Une œuvre à la tonalité absolument rêveuse, et qui servira de prélude au grandiose, volubile et passionné Quintette avec piano en fa mineur. Un quintette tourmenté en tout cas, où le piano tient une place très importante, et que César Franck avait aussi dédié en 1880 à Camille Saint-Saëns, qui avait semblé à l’époque ne pas vraiment en goûter toute l’intensité dramatique, en particulier dans le premier mouvement, suivit d’une Élégie sublime dans le 2e et retour du feu embrasé dans le final.

Maurice Ravel : Quatuor à cordes en Fa Majeur (1902/03)

1. Allegro moderato

2. Assez vif, très rythmé

3. Très lent

4. Vif et agité

César Franck : Prélude, fugue et variation en si mineur opus 18 (1860/62)

Michel Dalberto, arrangement

Harold Bauer, transcription pour piano

César Franck : Quintette avec piano en fa mineur FWV 7 (1879)

1. Molto moderato quasi lento

2. Lento con molto sentimento

3. Allegro non troppo ma con fuoco

Quatuor Hermès : Omer Bouchez, violon - Elise Liu, violon - Yung-Hsin Lou Chang, alto - Aurélien Pascal, violoncelle

MichelDalberto, piano

L'après-concert

Gabriel Fauré :Le bonne chanson opus 61 1. Une sainte en son auréole

2. Puisque l'aube grandit

3. La lune blanche luit dans les bois

4. J'allais par des chemins perfides

5. J'ai presque peur, en vérité

6. Avant que tu ne t'en ailles

7. Donc, ce sera par un clair jour d'été

8. N'est-ce pas ?

9. L'hiver a cessé

Ensemble Contraste

Karine Deshayes, mezzo-soprano

[Zig-Zag Terroitoires ZZT 110302]

Francis Poulenc : Suite française FP 80 - pour 9 instruments à vent percussions et clavecin - Bransle de Bourgogne

- Pavane

- Petite marche militaire

- Complainte

- Bransle de Champagne

- SicilienneCarillon Pascal Rogé, clavecinMarc Bauer, trompette

Charles Dutoit, direction

[Decca 452665-2]

Charles Gounod :Sérénade - pour soprano et piano Barbra Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

[EMI 5553882]

Le concert de demain

