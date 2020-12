Martha Argerich et l'Orchestre Philharmonique de Radio France en direct de la Philharmonie de Paris

En 1967, Martha Argerich gravait le 3ème Concerto de Prokofiev en compagnie de Claudio Abbado. La voici ce soir en compagnie de Myung-Whun Chung et l'Orchestre Philharmonique de Radio France ! Egalement, la Suite Roméo et Juliette, musique à l'inspiration rythmique transcendante est au programme.

Concert donné le 04 décembre 2020 à 18h30 dans la Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris.

Le concert en vidéo, avec Arte

Programme de concert

Serge Prokofiev (1891 - 1953) : Concerto pour piano et orchestre n°3 en do majeur op. 26

1. Andante - Allegro

2. Andantino con variazoni

3. Allegro ma non troppo

Sergueï Prokofiev : Extraits des Suites du ballet Roméo et Juliette n°1 op. 64 bis et n°2 op. 64 ter

1. Montaigus et Capulets

2. Juliette jeune fille

3. Masques

4. Roméo et Juliette

5. La mort de Tybalt

6. Frère Laurent

7. Danse

8. Danse des jeunes filles des Antilles

9. Roméo sur la tombe de Juliette

10. La mort de Juliette

Martha Argerich, piano

Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Myung-Whun Chung

Un après-concert avec Martha Argerich

Sergueï Rachmaninov : Suite pour 2 pianos en ut majeur op. 17(Introduction, Valse, Romance, Tarentelle)

Martha Argerich, Gabriela Montero, pianos

EMI 2009 "Live from the Lugano Festival 2005"

Ludwig van Beethoven : Sonate n°7 en ut mineur op.30 (3. Scherzo, 4. Finale)

Gidon Kremer, violon, Martha Argerich, piano

DGG 2007 "Gidon Kremer : un homme aux talents multiples"

Maurice Ravel : La Valse (version pour deux pianos)

Martha Argerich, Sergio Tiempo, pianos

EMI CLASSICS 2012

Luis Bacalov : Porteña (pour deux pianos et orchestre)

Martha Argerich, Eduardo Hubert, pianos, Orchestre de la Suisse ItalienneAlexander Vedernikov, direction

WARNER CLASSICS 2016