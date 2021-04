Le Paris Mozart Orchestra et Claire Gibault invitent Maria João Pires et la lauréate de La Maestra R. Tong

Maria-João Pires joue le "Concerto pour piano n°20" de Mozart avec le Paris Mozart Orchestra et Claire Gibault. La Cheffe partage l’affiche de ce concert avec la lauréate de la 1ère édition du Concours de Cheffes d’Orchestre "La Maestra" 2020 : Rebecca Tong pour la pièce d’Alexandra Grimal "Humus".

Programme

Concert donné le 12 mars 2021 à 20h30 dans la Salle des concerts de la Cité de la Musique à Paris.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791)

- Symphonie n°25 en sol mineur KV. 183/173 (1773)

1. Allegro con brio, en sol mineur

2. Andante, en mi bémol majeur

3. Menuetto

4. Allegro

Paris Mozart Orchestra dirigé par Claire Gibault

- Concerto pour piano n°20 en ré mineur K.466 (1785)

1. Allegro

2. Romance

3. Allegro vivace assa

Maria João Pires, piano

Paris Mozart Orchestra dirigé par Claire Gibault

Alexandra Grimal (née en 1980) : Humus - création mondiale (2020)

Commande du Paris Mozart Orchestra - Claire Gibault et de la Philharmonie de Paris

Paris Mozart Orchestra dirigé par Rebecca Tong, Lauréate du concours La Maestra

Béla Bartók (1881 -1975) : Divertimento Sz 113 BB 118 (1939)

1. Allegro non troppo

2. Molto adagio

3. Allegro assai

Paris Mozart Orchestra dirigé par Rebecca Tong, Lauréate du concours La Maestra

L'après-concert

Louis Vierne : Suite n°1 opus 51 pour orgue

Kay Johannsen, orgue

[Carus 83.250]

Jehan Alain : Messe modale :

- Kyrie

- Gloria

- Sanctus, Benedictus

- Agnus Dei

Ensemble vocal de Lausanne avec l'Ensemble instrumental de Lausanne dirigés par Michel Corboz

Irving Berlin : There's no business like show business - pour voix batterie et orchestre à cordes

Natalie Dessay, soprano

Paris Mozart Orchestra dirigé par Claire Gibault

[Sony 88985342842]

Franz Schubert : Rondo en La Majeur opus 107 D 951 / pour piano a 4 mains

Maria João Pires et Hüseyin Sermet, piano

[Erato ECD 75469]

