Mahler & Adams : un concert de titans avec Yuja Wang et le Philharmonique de Los Angeles dirigé par Dudamel

Concert du centenaire de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles dirigé par Gustavo Dudamel avec la Symphonie n°1 en ré majeur "Titan" de Gustav Mahler et la pianiste Yuja Wang avec le Concerto pour piano et orchestre n°3 "Must the Devil Have All the Good Tunes?" de John Adams...

Le Walt Disney Concert Hall, © Getty / Atlantide Phototravel