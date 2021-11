Les Vêpres à la bienheureuse vierge de Monteverdi dirigée par Leonardo García Alarcón

Dans ce concert enregistré à l'Auditorium de Radio France, Leonardo García Alarcón dirige la Cappella Mediterranea et le Chœur de Chambre de Namur dans Les Vêpres à la bienheureuse vierge de Monteverdi, avec notamment les sopranos Mariana Flores et Gwendoline Blondeel.

Concert donné le 17 octobre 2021 à l'Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris.

"Avec Les Vêpres à la bienheureuse vierge, Monteverdi imagine l’un des premiers monuments de la musique sacrée européenne. Méditative et théâtrale à la fois, sa partition est conçue comme une somme de prières qui n’hésite pas à faire appel à l’expression de la joie, voire à la plus grande sensualité. Le sentiment baroque de la musique est déjà tout entier présent dans ces pages vocales d’une grande virtuosité, qui alternant avec des moments pleins de relief confiés aux instruments. Soucieux de retrouver la spatialisation des sources musicales telle qu’elle était pratiquée à la basilique Saint-Marc de Venise, Leonardo García Alarcón, familier de Radio France, révélera toute la beauté de cette musique à la tête de sa Cappella Mediterranea et de son Chœur de chambre de Namur."

Source : Maison de la Radio et de la Musique

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Le concert :

Claudio Monteverdi - Les Vêpres de la Vierge ("Vespro della Beata Vergine")

Mariana Flores, soprano

Gwendoline Blondeel, soprano

David Sagastume, contre-ténor

Valerio Contaldo, ténor

Mathias Vidal, ténor

Salvo Vitale, basse

Alejandro Meerapfel, baryton

Maîtrise de Radio France / Sofi Jeannin, direction de chœur

Cappella Mediterranea / Chœur de Chambre de Namur

Leonardo García Alarcón, chef d'orchestre, orgue

L'après-concert :

en savoir plus AUDIO 1h 53mn émission Musique matin La Matinale avec Leonardo Garcia Alarcon

en savoir plus AUDIO 1h 57mn émission En pistes ! L'ensemble Cappella Mediterranea s'attaque à Monteverdi

A découvrir également en vidéo dans la rubrique "Concerts en replay"