Xavier Phillips, l'OPRF et Aziz Shokhakimov jouent Chostakovitch et Moussorgski à l'Auditorium de Radio France

Programme franco-russe proposé par l’Orchestre Philharmonique de Radio France et le chef Aziz Shokhakimov. Pour commencer, le deuxième concerto pour violoncelle de Chostakovitch par Xavier Phillips puis "Tableaux d’une exposition" de Moussorgski dans la célèbre orchestration de Ravel.

Concert sans public à l'Auditorium de la Maison de la Radio à Paris.

Xavier Phillips

Xavier Phillips a débuté le violoncelle à l’âge de 6 ans et s'est formé avec Philippe Muller au Conservatoire de Paris. Il remporta depuis plusieurs prix internationaux dont le troisième prix au Concours Rostropovitch en 1989. Le musicien s'est perfectionné avec le chef et violoncelliste russe Mstislav Rostropovitch qui l'invita régulièrement comme soliste lors des concerts pour lequel il était chef. Leur collaboration durera plusieurs années. Xavier Phillips collabore est aujourd'hui avec des chefs illustres tels que Riccardo Muti, Valery Gergiev, Christoph Eschenbach, James Conlon, Marek Janowski ou encore Vladimir Fedosseyev et il se produit sur de grandes scènes internationales aux côtés d'ensembles prestigieux. Depuis 2013, il occupe un poste de professeur à la Haute Ecole de Musique de Sion de Lausanne. Le violoncelliste, qui joue un violoncelle de Matteo Gofriller de 1710, réserve une place particulière à la musique de chambre qu’il aime partager avec Schlomo Mintz, François-Frédéric Guy, Tedi Papavrami, Jean-Marc Phillips-Varjabédian, David Grimal, Emmanuel Strosser ou encore Igor Tchetuev.

Première partie du concert

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)

Concerto pour violoncelle n° 2 en sol mineur opus 126 - 1. Largo, 2. Allegretto, 3. Allegretto

Xavier Phillips, violoncelle

violoncelle Orchestre Philharmonique de Radio France

Aziz Shokhakimov, direction

Entracte : entretien avec Xavier Phillips

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)

Sonate pour violoncelle et piano op. 40 – IV. Allegro

Enregistré en 1997

Harmonia Mundi / Radio France

HMN 911628

Xavier Phillips, violoncelle

violoncelle Hüseyin Sermet, piano

piano Orchestre Philharmonique de Radio France

Aziz Shokhakimov, direction

Deuxième partie du concert

Modeste Moussorgski (1839-1881) / Maurice Ravel (1875-1937)

Tableaux d’une exposition - Promenade - Gnomus - Promenade - Il vecchio castello - Promenade - Les Tuileries - Bydlo - Promenade - Ballet des poussins dans leurs coques - Samuel Goldenberg et Schmuyle – Limoges. Le Marché - Catacombes. Sepulchrum romanum - Cum mortuis in lingua mortua - La cabane sur des pattes de poule - La Grande Porte de Kiev

Orchestre Philharmonique de Radio France

Aziz Shokhakimov, direction

Après-concert

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonate pour violoncelle et piano n° 3 en la majeur op. 69 – 1. Allegro non tanto, 2. Scherzo : Allegro molto, 3. Adagio cantabile – Allegro vivace

Enregistré en 2015 (Metz, Arsenal)

EVCS 015

Xavier Phillips, violoncelle

violoncelle François-Frédéric Guy, piano

Cette troisième sonate en la majeur op. 69 composée en 1807-1808 fait partie de l'enregistrement de l’intégrale de la musique pour violoncelle et piano de Beethoven par Xavier Phillips avec le pianiste François-Frédéric Guy. Cet enregistrement de 2015 est inclus par le magazine Gramophone parmi sa sélection des « 50 plus beaux enregistrements Beethoven de la discographie ».

Eric Montalbetti (né en 1968)

Quatuor à cordes « Harmonieuses dissonances »

Enregistré en janvier 2020 (Paris)

Alpha 583

Quatuor Les Dissonances

David Grimal et Stefan Simonca-Oprita, violons

violons David Gaillard, alto

alto Xavier Phillips, violoncelle

Eric Montalbetti a longtemps été le directeur délégué de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Il a aussi composé des oeuvres qui ont fleuri depuis quelques années faisant preuve d’une belle qualité d’inspiration.

Alexandre Gasparov (né en 1961)

Rhapsodie arménienne

Enregistré en 2006

Warner 2564 64341-2

Xavier Phillips, violoncelle

Cette rhapsodie arménienne est issue du disque "Armenia" consacré à des mélodies arméniennes et enregistré par Xavier Phillips avec notamment son frère violoniste Jean-Marc Phillips-Varjabédian.