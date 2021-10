Ce soir, deux concerts au piano enregistrés tous deux le 4 septembre 2021 au Festival Les Solistes à Bagatelle : le premier avec Philippe Bianconi interprétant Debussy, Beethoven et une création mondiale de Régis Campo, le second avec Beatrice Berrut dans un programme Mozart, Liszt et Escaich.

Les pianistes Philippe Bianconi et Beatrice Berrut au Festival Les Solistes à Bagatelle 2021, © Philippe Bianconi © William Beaucardet La Dolce Volta / Beatrice Berrut © Wikipédia