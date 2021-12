Les trois dernières symphonies de Mozart dirigées par Marc Minkowski à la tête des Musiciens du Louvre

Ce soir, direction l’Auditorium de Radio France, avec Les Musiciens du Louvre et leur fondateur, le chef Marc Minkowski, pour une soirée 100% Mozart, consacrée à LA sacrosainte trilogie de ses symphonies : les numéros 39, 40 et 41 !

Concert donné le 12 décembre 2021 à l'Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris.

"Si Joseph Haydn est souvent décrit comme « le père de la symphonie » dans les histoires de la musique, Mozart fut un disciple particulièrement brillant de « papa Haydn », comme il aimait appeler son ami et frère en maçonnerie. Certes, il n'écrivit que quarante-et-une symphonies (contre plus du double signées Haydn !), mais les trois dernières forment une trilogie lumineuse. Composées pendant l’été 1788, elles constituent un aboutissement de la forme classique, même si leur véhémence et leur mélancolie parfois empêchent qu’on les réduise à de splendides exercices de style. Nul doute que Marc Minkowski et ses Musiciens du Louvre sauront en restituer l’animation rythmique et l’orchestration fruitée."

Source : Maison de la Radio et de la Musique

Programme du concert :

Wolfgang Amadeus Mozart - Symphonie n°39 en mi bémol majeur K. 543 1. Adagio - Allegro

2. Andante con moto

3. Menuetto e Trio

4. Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart - Symphonie n°40 en sol mineur K. 550

1. Molto allegro

2. Andante

3. Menuetto

4. Allegro assai

Wolfgang Amadeus Mozart - Symphonie n°41 en ut majeur K. 551 "Jupiter"

1. Allegro vivace

2. Andante cantabile

3. Menuetto et Trio

4. Finale : Molto allegro

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski, direction

L'après-concert :

Pierre Robert

"Grands motets pour la Chapelle du Roy - Sur le Cantique des Cantiques"

Veniat Dilectus Meus (1. Veniat dilectus meus, 2. Vox dilecti mei pulsantis, 3. Quo abiit dilectus tuus)

Olivier Schneebeli - Concerto Soave / Les Pages & Les Chantres du CMBV

CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLES

"Swithun ! Demons and Miracles from Winchester around 1000"

Aelfeah adest, Ordbirthus adest, Wulfsinus et Aelfric / Magna miracula / Alleluia. Via lux veritas

Dialogos - Katarina Livljanić, direction

ARCANA

Marin Marais

"Quatrième livre de pièces de viole"

Deuxième Suitte à III violes en sol majeur - 19. Caprice

François Joubert-Caillet, viole basse - L'Archéron

RICERCAR

Carlo Gesualdo

"Carlo Gesualdo, la légende noire"

Ardita zanzaretta / Quando ridente e bella

La guilde des mercenaires - Adrien Mabire

LANVELLEC EDITIONS

Wolfgang Amadeus Mozart

Fugue - Allegro (d'après L'Art de la Fugue, BWV 1080 de Jean-Sébastien Bach)

"The imaginary music book of J.S. Bach"

Café Zimmermann - Céline Frisch & Pablo Valetti

ALPHA

Jean-Sébastien Bach

Vor deinen Thron tret ich hiermit, BWV 668

"The imaginary music book of J.S. Bach"

Café Zimmermann - Céline Frisch & Pablo Valetti

ALPHA