Les frères Capuçon : Kodaly, Ravel et Haendel. Le Quatuor Armida : Mozart, Berio, Wolf et Nikodijevic

À Chambéry, Renaud et Gautier Capuçon en duo jouent Kodaly, Ravel et Haendel. En seconde partie, le Quatuor Armida nous propose un Voyage en Italie avec notamment la "Sérénade italienne" d'Hugo Wolf et le "Quatuor à cordes" de Verdi.

Gautier et Renaud Capuçon, © Getty / Stéphane Cardinale / Corbis