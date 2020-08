Les Châtiments, de Brice Pauset en Création mondiale à Dijon

Le Choeur de l'Opéra de Dijon et l'Orchestre Dijon-Bourgogne, Allan Boxer, Michael Gniffke, Emma Posman, Helena Köhne et Ugo Rabec dirigés par Emilio Pomarico créent l'opéra "Les Châtiments" de Brice Pauset sur un livret de Franz Kafka.

« Strafen ("Châtiments") est un opéra basé sur trois textes de Franz Kafka : Das Urteil (Le Verdict), Die Verwandlung (La Métamorphose) et In der Strafkolonie (Dans La Colonie pénitentiaire). Kafka avait souhaité voir ces trois textes publiés ensemble en une "trilogie des châtiments". Chaque texte représente une troublante anticipation de questions actuellement brûlantes : Das Urteil montre une génération installée, soucieuse de sa propre persévérance, sacrifier ses propres enfants ; Die Verwandlung montre les transformations au sein d'une famille dès le moment où l'un de ses membres se dissocie de la norme ; In der Strafkolonie évoque la toute-puissance bureaucratique d'une grande nation dont les lois monstrueuses ne sauraient tolérer la critique, quand bien même ces lois détruisent méthodiquement les corps de sujets ayant oublié pour quelle faute on les condamne. Considérant les textes de Kafka comme des allégories, le présent du vieux temps de la remémoration et le présent du temps neuf de la prophétie se superposent et défient la continuité historique, ce qui permet à Kafka d'évacuer des millénaires d'évolution culturelle et par conséquent d'amalgamer le monde primitif à la modernité. »

Brice Pauset (1965)

Concert donné le 12 février 2020 à l'Auditorium de Dijon

Brice Pauset

Les Châtiments

Opéra en 3 actes sur un livret de Franz Kafka adapté par Stephen Sazio - CM - Commande de l'Opéra de Dijon

Allan Boxer (baryton), Georg, Gregor, Officier

Michael Gniffke (ténor), le Père, Monsieur Samsa, le Voyageur

Emma Posman (soprano), Frida, Grete

Helena Köhne (mezzo-soprano), la Mère, Madame Samsa

Ugo Rabec (basse), Gérant, Soldat

Anna Piroli (soprano), la Bonne / Madrigal (soliste du Choeur de l'Opéra de Dijon)

Zakaria El Bahri (basse), un locataire / Madrigal (soliste du Choeur de l'Opéra de Dijon)

Takeharu Tanaka (ténor), un locataire / Madrigal (soliste du Choeur de l'Opéra de Dijon)

Dana Luccock (alto), Madrigal (soliste du Choeur de l'Opéra de Dijon)

Annalisa Mazzoni (alto), Madrigal (soliste du Choeur de l'Opéra de Dijon)

Grégoire Lagrange (comédien), le Condamné

Choeur de l'Opéra de Dijon

Ruta Lenciauskaite & Brice Pauset, dir.

Orchestre Dijon Bourgogne

Emilio Pomarico, dir.

Complément de concert

Pascal Dusapin (1955)

Penthesilea - Prologue

Orchestre symphonique de la Monnaie

Concert enregistré en avril 2015 à la Monnaie de Bruxelles

Franck Ollu, direction

Cypres CYP4654