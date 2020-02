Epopée Carlo Gesualdo : Livre IV des Madrigaux par les arts Florissants et le ténor Paul Agnew

Premier volet des 3 saisons que Paul Agnew et son équipe de chanteurs vont accorder aux madrigaux de jeunesse de Carlo Gesualdo, des compositions vocales polyphoniques qui portent un certain degré d’exigence en terme d’interprétation.

Concert donné le 10 février 2020 à 20h30 en la Salle des concerts de la Cité de la musique à Paris

Programme du concert

Roland de Lassus (1532-1594) : Timor et tremor LV 194, extrait des Sacrae cantiones (1566)

Nicola Vicentino (1511-1576) : L'aura che'l verde lauro, extrait des Madrigali a 5 voci, libro quinto (1572)

Luca Marenzio (1553-1599) : Solo e pensoso, extrait des Madrigali a 5 voci, Libro IX (1599)

Luzzasco Luzzaschi (1545- 1607) : Quivi sospiri, extrait du Secondo libro di madrigali a cinque voci (1576)

Claudio Monteverdi (1567-1643) : Luci serene e chiare voi mincendete SV 81, ext. du Livre IV des madrigaux (1603)

Carlo Gesualdo (1566-1613) : Madrigaux, Livre IV ("Madrigali del principe di Venosa, a cinque voci, libro quarto") (1596)

1 Luci serene e chiare (Arlotti)

2 Tall'or sano desio

3 Io tacerò, ma nel silenzio mio (prima parte) / Invan dunque o crudele (seconda parte)

4 Che fai meco, mio cor

5 Questa crudele e pia

6 Or, che in gioia (prima parte) / O sempre crudo amore (seconda parte)

7 Cor mio, deh, non piangete (prima parte) – Guarini / Dunque non m'offendete (seconda parte) - Guarini

8 Sparge la morte al mio Signor nel viso

9 Moro, e mentre sospiro (prima parte) / Quando di lui la sospirata vita (seconda parte)

10 Mentre gira costei

11 A voi, mentre il mio core

12 Ecco, morirò dunque (prima parte) / Ahi, già mi discoloro (seconda parte)

13 Arde il mio cor

14 Se chiudete nel core

15 Il sol, qual or più splende (prima parte) / Volgi, mia luce (seconda parte) (a sei)

Les Arts Florissants : Miriam Allan, soprano - Hannah Morrison, soprano - Lucile Richardot, contralto - Sean Clayton, ténor - Edward Grint, basse

Paul Agnew, ténor et direction