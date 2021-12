Les 20 ans du Concert d'Astrée au Théâtre des Champs-Elysées

A l'occasion des 20 ans du Concert d'Astrée, une pléiade d'artistes se joignent à la fête autour d'Emmanuelle Haïm : Eva Zaïcik, Mathias Vidal, Sandrine Piau ou encore Rolando Villazon pour ne citer qu'eux... Concert donné le 12 novembre au Théâtre des Champs-Elysées.

Concert donné le 12 novembre 2021 à 19h30 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris / "Les 20 ans du Concert d’Astrée"

"Les 20 ans du Concert d’Astrée d’Emmanuelle Haïm en compagnie d’une pléiade d’artistes fidèles. Si l’Opéra de Lille est son port d’attache officiel depuis plusieurs années maintenant, c’est peu dire que le Théâtre des Champs-Elysées est la maison parisienne du Concert d’Astrée fondé en 2001 et de sa cheffe Emmanuelle Haïm. On l’a connue toute jeune et déjà parée de cette chevelure féline lorsqu’elle tenait le continuo des Arts Florissants de William Christie. Depuis qu’elle est maître à bord de son propre ensemble, ils sont immanquablement présents chaque saison et ont offert au public parisien quelques-unes des plus belles pages de musique ancienne et mozartienne. Qu’on en juge, en version de concert ou à la scène : des Haendel de toute beauté (Apollo et Dafne, Didon, Dixit Dominus, Tamerlano, Theodora, Messie, Orlando…), des Monteverdi ciselés comme des pièce précieuses (Combat de Tancrède, Gala Monteverdi qui donnera lieu à une captation pour Arte, Retour d’Ulysse), un somptueux Thésée de Lully, des Mozart au charme assuré (Messe en ut, Noces de Figaro, Mithridate jusqu’au prochain Cosi du printemps 2022) sans oublier la Médée de Cherubini. Vingt ans où elle fut entourée de fidèles interprètes dont la liste est trop longue pour tous les citer. Beaucoup d’entre eux seront présents ce soir pour fêter ce parcours exceptionnel, fait tout autant d’exigence artistique que d’amitié. Mentionnons que cette soirée est donnée au profit de l’institut de recherche pour le cerveau, un domaine qui tient particulièrement à cœur à la cheffe et à son équipe."

Source : Théâtre des Champs-Elysées

Programme du concert :

Jean-Philippe Rameau - Naïs : Ouverture

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Jean-Philippe Rameau - Dardanus (extrait) : Guerriers, suivez l'amour

Emmanuelle de Negri, soprano (Une phrygienne)

Eva Zaïcik, mezzo-soprano (Une phrygienne)

Carlo Vistoli, contre-ténor, (Un phrygien)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Jean-Philippe Rameau - Dardanus (extrait) : Il est temps de courir aux armes (Acte IV Sc 2), Air de Triomphe

Lenneke Ruiten, soprano (Une phrygienne)

Mathias Vidal, ténor (Arcas)

Victor Sicard, baryton (Anténor)

Tassis Christoyannis, baryton (Teucer)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Jean-Philippe Rameau - Dardanus (extrait) : Bruit de guerre (Acte II)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Jean-Philippe Rameau - Hippolyte et Aricie (extrait) : Cruelle mère des amours (Acte III)

Patricia Petibon, soprano (Phèdre)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Jean-Philippe Rameau - Les Indes galantes (extrait) : La nuit couvre les airs …. "Vaste empire des mers"

Isabelle Druet, mezzo-soprano (Emilie)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Jean-Philippe Rameau - Les Indes galantes (extrait) : Viens Hymen (Acte II)

Sabine Devieilhe, soprano (Phani)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

André Campra - Idoménée (extrait) Vous, Des tendres amours, compagne inséparable (Acte II, Sc.7) Nous obéissons à ta voix (Acte II, Sc.8) D'un amour qui s'éteint (Acte II, Sc.8)

Victor Sicard, baryton (La Jalousie, Némésis)

Eva Zaïcik, mezzo-soprano (Vénus)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Jean-Philippe Rameau - Hippolyte et Aricie : Quels biens !... Puissant maître des flots (Acte III, Sc.9)

Laurent Naouri, baryton (Thésée)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Jean-Philippe Rameau - Castor et Pollux (extrait) : Brillez, brillez, astres nouveaux (Acte V, Sc.7)Emmanuelle de Negri, soprano (Une planète)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Jean-Philippe Rameau - Dardanus (extrait) : Voici les tristes lieux...monstre affreux (Acte IV, Sc.4) Mikhail Timoshenko, baryton-basse (Anténor)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Jean-Philippe Rameau - Les Indes galantes (extrait) : Tendre amour (Troisième entrée (Les fleurs) Sc.7)

Emmanuelle de Negri, soprano (Fatime)

Sandrine Piau, soprano (Zaïre)

Mathias Vidal, ténor (Tacmas)

Victor Sicard, baryton (Ali)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

André Campra - Idoménée (extrait) : O Neptune reçoy nos vœux (Neptune et les sacrificateurs, prêtres - Acte IV, Sc.4)

Tassis Christoyannis, baryton (Neptune)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

André Campra - Idoménée (extrait) : Marche : "Embarquons-nous", 1er et 2ème rigaudon (Chœur des Argiens)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Henry Purcell - Dido and Æneas Z. 626 (extrait) : When I am laid in earth, lamento (Acte III, Sc.2)Marie-Claude Chappuis, mezzo-soprano (Didon)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Henry Purcell - The Fairy Queen Z.629 (extrait) : Now the night (Acte IV)

Julie Fuchs, soprano

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel - Tamerlano HWV 18 (extrait) : A dispetto d'un volto ingratoCarlo Vistoli, contre-ténor (Andronico, Prince grec)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel - Aci, Galatea e Polifemo HWV 72 (extrait) : Fra l'ombre e gl'orrori, ariaAndrea Mastroni, basse (Polifemo)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel - Il Trionfo del Tiempo e del Disinganno, HWV 46 (extrait) : Un pensiero nemico di pace (Acte I, Sc.14)

Sabine Devieilhe, soprano (Belleza)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel - Alcina HWV 34 (extrait) : Un momento di contento, aria (Acte III, Sc.5)Anicio Zorzi Giustiniani, ténor (Oronte)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel- Alcina HWV 34 (extrait) : Ah ! Ruggiero crudel...Ombre pallide (Acte II, Sc.13)Natalie Dessay, soprano

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel - Ariodante HWV 33 (extrait) : Del mio sol vezzosi rai (Acte I)

Rolando Villazon, ténor (Oronte)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel -Rinaldo HWV 7 (extrait) : Ah ! Crudel il pianto mio, Air d'Armide (Acte II Sc. 8)

Lenneke Ruiten, soprano (Armida)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel -Rinaldo HWV 7 (extrait) : Sibillar gli angui d'Aletto, Air d'Argante (Acte I)

Jarrett Ott, baryton (Argante)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel - Poro, Re delle Indie HWV 28 (extrait) : Caro ! Dolce ! Amico amplesso, Duetto Cleofide / Poro (Acte II Sc 5)

Emoke Barath, soprano (Cleofide)

Tim Mead, contre-ténor (Poro)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel - Il Trionfo del Tiempo e del Disinganno, HWV 46 (extrait) : Voglio tempo del (Quatuor)

Sabine Devieilhe, soprano

De Negri Emmanuelle

Carlo Vistoli, Contre-ténor

Anicio Zorzi Giustiniani, Ténor, Piano

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel - Il Trionfo del Tiempo e del Disinganno, HWV 46 (extrait) : Tu del Ciel ministro eletto, Air de la Beauté (Acte II)

Sandrine Piau, soprano (Belleza)

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Georg Friedrich Haendel -Le Messie HWV 56 (extrait) : Hallelujah Emmanuelle de Negri, Soprano

Eva Zaïcik, Mezzo-soprano

Carlo Vistoli, Contre-ténor

Lenneke Ruiten, Soprano

Mathias Vidal, Ténor

Victor Sicard, Baryton

Tassis Christoyannis, Baryton

Patricia Petibon, Soprano

Isabelle Druet, Mezzo-soprano

Sabine Devieilhe, Soprano

Laurent Naouri, Baryton-basse

Mikhail Timoshenko, Baryton-basse

Marie-Claude Chappuis, Mezzo-soprano

Julie Fuchs, Soprano

Tim Mead, Contre-ténor

Andrea Mastroni, Basse

Anicio Zorzi Giustiniani, Ténor

Nahuel Di Pierro, Basse

Emoke Barath, Soprano

Sandrine Piau, Soprano

Rolando Villazon, Ténor

Jarrett Ott, Baryton

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

Après-concert :

Claudio Monteverdi

Orphee : Tu se' morta mia vita (Acte II) Air d'orfeo

Rolando Villazon

Le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm

