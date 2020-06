"Le temps retrouvé" avec Daniele Gatti & l'Orchestre National de France en direct de l'Auditorium de RF.

Les formations symphoniques de Radio France reprennent le chemin de l’Auditorium de la Maison ronde pour un concert hebdomadaire diffusé en direct à 20h sur France Musique et ARTE Concert. Daniele Gatti dirige l'ONF dans Dutilleux et Honegger.

Premier concert :

Concert diffusé en direct de l'Auditorium de Radio France, sur France Musique, francemusique.fr, et sur Arte Concert.

Troisième concert d’une belle série intitulée « Le Temps retrouvé », qui voit le retour des musiciens à l’Auditorium de Radio France plongé dans le silence depuis trois mois.

Cette série se tient jusqu’au 23 juillet, au rythme d’un concert symphonique hebdomadaire, avec également un certain nombre de rendez-vous autour du piano et de la musique de chambre.

Ce sont des concerts de retrouvailles, dans un format inédit, sans public, sans applaudissements…

Ce soir, nous fêtons le retour dans sa maison de l’Orchestre National de France, qui retrouve pour l’occasion celui qui fut son directeur musical de 2008 à 2016, le chef italien Daniele Gatti.

Pogramme :

Henri Dutilleux (1916 - 2013) : Mystère de l'instant - pour orchestre à cordes, cymbalum et percussion (1986-89)

1. Appels - 2. Échos - 3. Prismes - 4. Espaces lointains - 5. Litanies - 6. Choral - 7. Rumeurs - 8. Soliloques - 9. Métamorphoses sur le nom de Sacher - 10. Embrasement

Arthur Honegger (1892 - 1955) : Symphonie n° 2 H. 153 (1941)

1. Molto moderato – Allegro, 2. Adagio mesto, 3. Vivace non troppo – Presto

Orchestre National de France

Daniele Gatti, direction

Prise de son : Catherine Derethé avec Antoine Hespel et Sébastien Royer

Musicien metteur en ondes : Etienne Pipard

Réalisation : Adrien Roch

Second concert :

C’était le 18 septembre 2008, au Théâtre des Champs Elysées à Paris, où l’Orchestre National avait alors ses quartiers, l’Auditorium de Radio France n’existait pas encore. C’était le concert inaugural du mandat de Daniele Gatti à la tête de l’orchestre, il avait choisi un magnifique programme de musique française ou composée en France.

Programme :

Claude Debussy (1862-1918) :

1. Prélude à l'après-midi d'un faune (Entre 1892 et 1894)

2. La Mer, poème symphonique (1905)

Olivier Messiaen (1908-1992) : Un sourire (1989)

Igor Stravinsky (1882-1971) : Le sacre du printemps (1910-1913)

Orchestre National de France

Daniele Gatti, direction

Réalisation : Agnès Cathou

INA : Haude Vassent et Ian Debeerst

Après-concert :

Entretien, au micro d’Arnaud Merlin :

Daniele Gatti (chef d’orchestre)

Luc Héry (premier violon solo de l’ONF)

Actualité phonographique :

Une monographie du compositeur Benoît Menut, Les îles, une traversée de la mer d’Iroise aux Caraïbes, chez Harmonia Mundi. Benoît Menut est né à Brest et l’on sent dans son inspiration une bonne dose d’algues, de sable, d’eau salée et de vent, comme il le reconnaît dans un texte qui introduit à cet album. Le disque présente des pièces pour piano, violoncelle, violon, des duos, il est parsemé d’un cycle de mélodies sur des poèmes de Dominique Lambert, qui font l’objet de mises en musique très pensées, aussi bien dans le langage que dans l’instrumentation.

Benoît Menut (né en 1977): Quanta (Dominique Lambert) 13. Voyage, 14. Démembré, je plonge, 15. Mort et mal enterré, 16. Syllogisme final Maya Villanueva, soprano

Ensemble Syntonia

Stéphanie Moraly, violon

Patrick Langot, violoncelle

Romain David, piano

Enr. 2019

Harmonia Mundi HMM902667