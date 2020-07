Le Temps retrouvé #8 : Pascal Rophé dirige Scelsi, Varèse, Maresz & Schoeller

Pour ce huitième concert de la série "Le temps retrouvé", le chef d'orchestre Pascal Rophé réunit les percussionnistes des deux orchestres de Radio France, et les pianistes Catherine Cournot et Franz Michel, pour une soirée en direct (et en public !) de l'Auditorium de la Maison de la radio.

Le chef d'orchestre Pascal Rophé, © N. Ikegami