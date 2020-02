Festival Présences 2020 : Coult, Bianchi, Murail et Read-Thomas par le Quatuor Diotima

Le Quatuor Diotima et le Paris Percussion Group - dirigé par Simon Proust - interprètent plusieurs partitions d'aujourd'hui qui éclairent les influences de George Benjamin, héros de l'édition 2020 du festival.

Concert donné le 08 février 2020, à l'Auditorium de la Maison de la Radio.

Concert

Tom Coult :Quatuor à cordes (CF)

Oscar Bianchi :Sintonia, quatuor à cordes n°3 (CM)

(Commande de Radio France, Festival Now Essen, Muziekgebouw, Huddersfield Contemporary Music Festival, Transit Leuven, avec le soutien du Conseil international de la musique, Pro Helvetia et la Sacem)

Tristan Murail : Sogni, ombre et fumi

Augusta Read-Thomas : Selene (Moon Chariot Rituals) (CF)

(co-commande du Tanglewood Music Center en l’honneur de l’anniversaire de sa 75e saison, avec le soutien généreux de Deborah et Philip Edmundson ; du Miller Theatre de la Columbia University ; et du Third Coast Percussion avec le généreux soutien de Sidney K. Robinson)

Quatuor Diotima

Yun-Peng Zhao et Constance Ronzatti, violons

Franck Chevalier, alto

Pierre Morlet, violoncelle

Paris Percussion Group

Vassilena Serafimova, Nicolas Lamothe, Jean-Baptiste Leclère, Benoît Maurin, percussions

Simon Proust , direction

Après-concert

actualité du disque

Hommage à Christophe Desjardins décédé ce jeudi 13 février.

Vient de paraître un très bel enregistrement qui met en valeur Christophe Desjardins dans une œuvre qui lui était chère, l’intégrale des Chemins de Luciano Berio. Cette série de Chemins, s’appuie sur des œuvres préexistantes, les Sequenze pour instrument seul. En ce qui concerne l’alto, Luciano Berio a tout d’abord écrit une Sequenza pour alto seul, qui engendrera une autre pièce, Chemins II, pour alto et neuf instruments, et enfin, Chemins III, pour alto, neuf instruments et orchestre.

Christophe Desjardins a bien connu Berio dont il a beaucoup joué la musique, il avait enregistré la Sequenza pour alto en 2008 et déjà livré une version au disque de Chemins II quelques années plus tôt, en 2004, le voici dans Chemins III, avec l’orchestre de la WDR de Cologne, dirigé par Manuel Nawri.

Luciano Berio (1925-2003) : Chemins III (1968-1973) per viola e orchestra su Chemins II Christophe Desjardins, alto

WDR Sinfonieorchester

Manuel Nawri, direction

Luciano Berio « Chemins »

Bastille Musique BM011

à lire aussi article Mort de Christophe Desjardins, altiste engagé de la création musicale

Diana Soh (née en 1984) : Still, yet and again Divertimento Ensemble

Sandro Gorli, direction

Diana Soh « Still, yet and again »

Stradivarius STR 37137

Franck Bedrossian (né en 1971) : Epigram III Donatienne Michel-Dansac, soprano

Klangforum Wien

Emilio Pomarico, direction

Franck Bedrossian « Twist / Edges / Epigram »

Kairos 0015042KAI

Philippe Hurel (né en 1955) : Loops II Adélaïde Ferrière, percussion

Adélaïde Ferrière « Contemporary »

Evidence EVCD 067

Raymond Murray Schafer (né en 1933) : Miniwanka or The Moments of Waters Les Métaboles

Léo Warynski, direction

Les Métaboles « Jardin féérique »

NoMadMusic NMM065

Caravaggio : Jessica Hyde Bruno Chevillon, basse, contrebasse, effets

Eric Echampard, batterie, percussions, pad électronique

Benjamin de La Fuente, violon, guitare électrique ténor, effets

Samuel Sighicelli, sampler, orgue Hammond, synthétiseurs

Caravaggio « Tempus Fugit »

Eole Records EOR 018