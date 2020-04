Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre : Italie sacrée et profane du 17° siècle à l'Auditorium du Louvre

Vincent Dumestre dirige le Poème Harmonique à l'Auditorium du Musée du Louvre dans un programme intitulé "Anamorfosi" et nous fait entendre la musique sacrée et profane des compositeurs italiens du XVIIème siècle : Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli, Luigi Rossi ou encore Antonio Maria Abbatini.

Concert enregistré le 04 mars 2020 à l'Auditorium du Louvre

Programme du concert

C’est Monteverdi qui ouvre la cérémonie.

Monteverdi et sa Pascha concelebranda (en célébrant Pâques). Un chant d’actualité, qui est la première métamorphose de la soirée, puisqu’il s’agissait à l’origine d’un madrigal guerrier de Monteverdi, Altri canti di Marte, sur la musique duquel le texte de la victoire du Christ sur la mort a été adapté, en latin. On continuera avec une superbe pièce à trois voix, Breve è la vita nostra (notre vie est brève) de Domenico Mazzocchi, compositeur romain cadet de Monteverdi.

Monteverdi qu’on retrouvera, dans une nouvelle contrefaçon, avec la pièce Maria quid ploras ? (Marie, pourquoi pleures-tu), réadaptation sacrée d’un madrigal profane de Monteverdi.

ClaudioMonteverdi (1567-1643) : Pascha Concelebranda

Domenico Mazzocchi (1592-1665) : Breve è la vita nostra

Claudio Monteverdi (1567-1643) : Maria quid ploras

Francesco Cavalli (1602-1676) : Sinfonia

Luigi Rossi (1597-1653) : Un allato messagier

Claudio Monteverdi (1567-1643) : Si dolce è'l martire

Anonyme : Domine ne in furoretuoAntonio Maria Abbatini (1595-1679) : Sinfonia

Après la Sinfonia de Antonio Maria Abbatini, maître de chapelle à Saint-Jean-de-Latran à Rome dans les années 1720, voici 2 extraits de la Vita humana de Marco Marazzoli, compositeur d’opéras romain et au service de grandes familles romaines et de la chapelle papale de Rome. On va aussi entendre un dialogue allégorique entre la Vie et le Plaisir, puis un dialogue entre la raison et l’innocence, avant de revenir à Monteverdi et son O gloriose martyre.

Marco Marazzoli (1602-1662) : Passacaglia–Chi fà? Un sonnoohimè

Claudio Monteverdi (1567-1643) : O gloriosemartyre

Bis : Antonio Draghi, Il Terremoto (Chœur final « Or se per grande orror »)

Le Poème harmonique (voix) : Camille Poul, soprano - Anaïs Bertrand., soprano - Nicholas Scott, ténor Romain Bockler, baryton et Benoît Arnould, baryton

Le Poème Harmonique (instruments) : Mira Glodeanu et Fiona-Emilie Poupard, violons - Adrien Mabire, cornet, Lucas Peres, lirone , Françoise Enock, violone (grande viole) , Sara Agueda Martin, harpe - Marouan Mankar Bennis, orgue

Direction : Vincent Dumestre

