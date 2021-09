Le pianiste Tom Borrow au Festival Piano aux Jacobins

Premier concert en France, et premier concert capté par France Musique ! Le jeune pianiste Tom Borrow donne un programme Chopin, Chostakovitch, Debussy et Prokofiev. Enregistré le 10 septembre 2021 au Festival Piano aux Jacobins, à Toulouse.

Concert donné le 10 septembre 2021 au Cloître des Jacobins de Toulouse dans le cadre de la 42ème édition du Festival Piano aux Jacobins.

"Musicien étonnamment précoce, l’Israélien Tom Borrow, à peine plus de 20 ans, peut déjà se prévaloir d’une riche carrière. Difficile il est vrai de résister au naturel et à la musicalité d’un talent aussi lumineux et prometteur."

Source : Piano aux Jacobins

Programme du concert :

Frédéric Chopin - Fantaisie en fa mineur op. 49

Claude Debussy - Trois préludes, Deuxième Livre : Ondine, Canope et Feux d’artifice

Dimitri Chostakovitch - Vingt-quatre Préludes et Fugues : Prélude et Fugue n°15 en ré bémol majeur

Serge Prokofiev - Sonate pour piano n°6 en la majeur op. 82

Tom Borrow, piano

Après-concert :