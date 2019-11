Le Messie de Georg Friedrich Haendel par La Chapelle Harmonique, dirigée par Valentin Tournet

Personnage généreux et épris de spectacle, Haendel aimait raconter comment il a composé Le Messie en vingt-quatre jours et dans un état second : « Je ne sais pas si j’étais en moi-même ou en dehors de moi quand je l’ai écrite. Dieu le sait. » Créé en 1742 à Dublin, son oratorio fut victime d’une cabale des dévots à Londres, l’année suivante : trop de joie, trop de théâtre ! Il fait la part belle aux chœurs, qui expriment la ferveur collective, la foi de la communauté des chrétiens, et donnent de l’élan et du mouvement à une partition qu’emmène ici la Chapelle Harmonique de Valentin Tournet. Alleluia !

Concert donné le 1er octobre 2019 à 20h en l'Auditorium de la Maison de la Radio à Paris.

Programme du concert

Georg Friedrich Haendel

Charles Jennens, librettiste

Le Messie HWV 56

Caroline Jestaedt, soprano

David Dong Qyu Lee, contre-ténor

Adèle Charvet, mezzo-soprano

David Webb, ténor

Stephan MacLeod, basse

La Chapelle Harmonique

Direction : Valentin Tournet

Le contre-ténor David Dong Qyu Lee qui remplaçait Alex Potter a perdu sa voix à l'entracte. Adèle Charvet, alors présente dans le public, l'a remplacé au pied levé pour la deuxième partie !

