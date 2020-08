Le Livre pour quatuor de Pierre Boulez enregistré en 2018 à la Philharmonie de Paris par le Quatuor Diotima

Pierre Boulez a moins de 30 ans lorsqu'il imagine le Livre pour quatuor. Entre 1955 et 1962, cinq mouvements sur les six que comptent la pièce sont créés. Aidé par Jean-Louis Leleu, Philippe Manoury complète le quatrième mouvement, et le Quatuor Diotima crée cette nouvelle version du Livre en 2018.

Yun-Peng Zhao, Constance Ronzatti, Franck Chevalier et Pierre Morlet forment le Quatuor Diotima, © Getty / Sergei Bobylev