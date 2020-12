Carlo Gesualdo : suite de l'intégrale des madrigaux par les Arts Florissants dirigé par Paul Agnew

Gesualdo, avec ses polyphonies vocales avant-gardiste, a inventé une nouvelle rhétorique musicale dès la fin du 16° siècle. Les Arts Florissants dirigé par Paul Agnew nous proposent le cinquième livre de madrigaux de Carlo Gesualdo, une suite intégrale rarement jouée...

Dans son cinquième livre de madrigaux (1611), composé deux ans avant sa mort, Gesualdo affirme plus encore son originalité et sa maîtrise du genre.

Gesualdo est une figure singulière parmi les compositeurs. Il est d’abord Prince – et rares sont les grands nobles qui ont marqué l’histoire de la musique. Ensuite, sa vie romanesque est source de divers mythes plus ou moins véridiques. Sombre et jaloux, il tue en 1590 sa première femme et son amant. Certains y voient l’une des sources de son œuvre. En réalité, il composait déjà, mais ses remords auraient sublimé son art.

L’avant-gardisme de ses polyphonies vocales a contribué à inventer une nouvelle rhétorique musicale.

Dans ce cinquième livre de Madrigaux, celle-ci se fait plus audacieuse encore, plaçant dissonances, chromatismes et rythmes irréguliers au service d’un verbe poétique volontiers torturé, tiraillé entre des ?thê contradictoires

Le concert

Concert donné le 14 octobre 2020 à 20h30 en la Salle des concerts de la Cité de la Musique à Paris.

Carlo Gesualdo (1566-1613) : Madrigaux (Livre 5 - 1611)

1. Gioite voi col canto

2. S'io non miro non moro

3. Itene, o miei sospiri

4. Dolcissima mia vita

5. O dolorosa gioia

6. Qual fora, donna, un dolce 'Ohimè'

7. Felicissimo sonno

8. Se vi duol il mio duolo

9. Occhi del mio cor vita (Guarini)

10. Languisce al fin chi da la vita parte

11. Mercè grido piangendo

12. O voi, troppo felici

13. Correte, amanti, a prova

14. Asciugate i begli occhi

15. Tu m'uccidi, oh crudele

16. Deh, coprite il bel seno (Arlotti)

17. Poichè l'avida sete – 1e partie

Ma tu, cagion di quella atroce pena – 2e partie

18. O tenebroso giorno

19. Se tu fuggi, io non resto

20. T'amo mia vita, la mia cara vita (Guarini)

Les Arts Florissants : Miriam Allan, soprano - Hannah Morrison, soprano - Mélodie Ruvio, contralto - Sean Clayton, ténor - Edward Grint, baryton-basse - Paul Agnew, ténor et direction

L’après-concert

