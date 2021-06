"Le feu de la création" : concert de l'Ensemble Intercontemporain dirigé par Matthias Pintscher

Très beau concert de l’Ensemble Intercontemporain sous la direction de Matthias Pintscher. Au programme : trois créations, signées Chaya Czernowin, Bernhard Gander et Mark Andre qui échangera avec Arnaud Merlin en direct juste après le concert, tout comme la harpiste Valeria Kafelnikov

Concert donné le 28 mai 2021 à la Philharmonie de Paris

Programme du concert

Mark Andre (né en 1964)

wohin (commande de l’Ensemble Intercontemporain, avec le soutien de la Fondation Ernst von Siemens, création)

Valeria Kafelnikov, harpe

harpe Ensemble Intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

« wohin » provient d’un extrait de l’Evangile de Jean : « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son ; mais tu ne sais d’où il vient [woher er kommt], ni où il va [wohin er geht] : il en est ainsi de tout homme né de l’Esprit.»

Le compositeur s’est penché sur les rapports entre ce qui relève du réel et ce qui relève de la narration et il s’est intéressé à la manière dont les mythes se dévoilent, se déplient et se démultiplient. Mark Andre a voulu "une musique comme en cours de disparition". Il a dit : "Je présente des situations le plus sobrement possible, en toute transparence, et je les laisse respirer, se plier, se déplier. Comme pour faire apparaître plusieurs versions d’un même mythe. La pièce dévoile ainsi toute une typologie d’interstices compositionnels qui ont à voir avec cette transparence ou cette fragilité"

Chaya Czernowin (née en 1957)

Fast Darkness II : Freeze and Melt (commande de l’Ensemble Intercontemporain, avec le soutien de la Fondation Ernst von Siemens, création)

Alain Billard, clarinette basse, clarinette

clarinette Ensemble Intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

Chaya Czernowin s’est elle aussi emparée du thème de Prométhée, en considérant le feu comme un phénomène de jaillissement qui peut être maîtrisé ou échapper à tout contrôle. La pièce qu’elle a conçue pour le clarinettiste Alain Billard s’inscrit dans un cycle intitulé Fast Darkness (obscurité rapide) et joue sur l’idée du gel et de la fonte.

Bernhard Gander (né en 1969)

Soaring Souls System (commande de l’Ensemble Intercontemporain et de l’Ircam-Centre Pompidou, avec le soutien de la Fondation Ernst von Siemens, création)

Eric-Maria Couturier, violoncelle

violoncelle Nicolas Crosse, contrebasse

contrebasse Ensemble Intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

direction Augustin Muller, réalisation informatique musicale Ircam

Bernhard Gander se réfère lui aussi au feu de Prométhée, mais également au feu de la crémation des défunts. Pour cette pièce le compositeur a élaboré les motifs mélodiques et rythmiques ainsi que la ligne de basse en utilisant plusieurs dizaines de figures bâties sur des nombres premiers. Sur le plan sonore, Bernhard Gander utilise ici beaucoup la distorsion.

Équipe réalisation : Prise de son : Benjamin Perru, Morgane Danan, Olivier Leroux et Martin Guenard / Chargé de réalisation : Max James / Musicien metteur en ondes : François Eckert

, © EIC

Après-Concert : entretien avec Mark Andre et Valeria Kafelnikov

Mark Andre (né en 1964)

woher... wohin pour orchestre (2015-2017) (extrait : mouvements 1 à 3)

-Orchestre symphonique de la radio bavaroise,

- Matthias Pintscher, direction

Enregistré le 2 juillet 2017 (Munich)

BR Klassik 900637

Mark Andre (né en 1964)

iv 13 (Miniaturen) pour quatuor à cordes (2014-2017) (extrait : mouvements 1 à 4)

- Quatuor Arditti,

- Irvine Arditti, violon 1

- Ashot Sarkissjan, violon 2

- Ralf Ehlers, alto

- Lucas Fels, violoncelle

Enregistré le 6 juillet 2017 (Munich)

BR Klassik 900637

Mark Andre (né en 1964)

iv 15 (Himmelfahrt) pour orgue (2018) (extrait)

- Stephan Heuberger, orgue

Enregistré le 6 octobre 2018 (Munich)

BR Klassik 900637

Heinz Holliger (né en 1939)

Partita II pour harpe solo (2003-2004) – V. Fughetta cromatica

- Frédérique Cambreling, harpe

Document privé

Matthias Pintscher (né en 1971)

Beyond II (bridge over troubled water) pour flûte, alto et harpe (2020) (extrait)

- Sophie Cherrier, flûte

- John Stulz, alto

- Valeria Kafelnikov, harpe

Document Ensemble Intercontemporain