Le festival d'Aix-en-Provence traverse les décennies durant trois concerts

Trois concerts pour le prix d'un ! Ce soir, retrouvez le récital de Jakub Józef Orlinski capté le 28 juin 2020 sur le parvis du Théâtre de l'Archevêché, mais également deux archives de 1992 et 2008 ...

Premier concert

Dans le cadre du festival d'Aix-en-Provence numérique, de nombreux concerts sans public ont eu lieu. France Musique diffuse pour la première fois le concert de Jakub Józef Orlinski et Michal Biel, capté le 28 juin dernier sur le parvis du Théâtre de l'Archevêché.

Programmation

Georg Friedrich Haendel

Toloméo : Che più si tarda omai / Stille amare / Air de Tolomeo

Henry PurcellMusic for a While

Henry PurcellIf Music be the Food of Love

Henry Purcell

Le roi Arthur : What power art thou

Henry PurcellCome Ye Sons of Art : Strike the viol

Tadeusz Baird

Four Love Sonnets

Paweł Łukaszewski

Trois Mélodies : Jesien n°1 (L'automne)

Deuxième concert

Pour continuer avec Aix-en-Provence, la deuxième partie de soirée sera réservée à la rediffusion d'extraits de l'opéra de Benjamin Britten, Le Songe d'une nuit d'été, enregistré le 22 juillet 1992 au Théâtre de la cour de l'Archevêché d'Aix-en-Provence.

Distribution

English Chamber

Orchestra Trinity Bos Choir

Steuart Bedford, direction

Troisième concert

Pour terminer, la dernière partie sera consacrée à l'oratorio Belshazzar, de Georg Friedrich Haendel, capté le 23 juillet 2008 au Grand Théâtre de Provence.

Distribution

Akademie für Alte Musik Berlin, orchestre

Rias Kammerchor, chœur

René Jacobs, direction

Tim Brown, chef de chœur

Kenneth Tarver, ténor

Rosemary Joshua, soprano

Bejun Mehta, contre-ténor

Kristina Hammarström, mezzo-soprano

Neal Davies, basse