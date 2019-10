Création française de la Symphonie n°12 "Lodger" de Philip Glass par Angélique Kidjo avec l'OP de Radio France

, © Radio France / Benjamin François

Le concert #1

Philip Glass (né en1937)

Symphonie n°12 pour mezzo-soprano, orgue et orchestre « Lodger » (2019)

1 Fantastic Voyage

2 Move On

3 African Night Flight

4 Boys Keep Swinging

5 Yassassin

6 Repetition

7 Red Sails

(Création française. Co-commande de Radio France / Los Angeles Philharmonic / Dresdner Philharmonie / Southbank Centre)

Angélique Kidjo voix

Iveta Apkalna orgue

Orchestre Philharmonique de Radio France

Krzysztof Urbański, direction

, © Radio France

Angélique Kidjo

"Adje Dada" ("La vérité et le mensonge sont dans nos cœurs, Mentir, c'est ton choix mais souviens-toi du bonheur qui s'éloigne"),

Angelique Kidjo, voix

[Saint Georges San 5163282 2004]

Philip Glass : Danse n°4,

Iveta Apkalna, orgue Klais de l'abbaye de Himmerod, R.F.A.

[Oehms Classics OC 1827]

Avec Angélique Kidjo et Iveta Apkalna

Le concert #2

Piotr Ilyitch Tchaïkovski (1840-1893)

Symphonie n°4en fa mineur, opus 36 (1877)

1 Andante sostenuto - Moderato con anima

2 Andantino in modo canzona

3 Scherzo : pizzacato ostinato. Allegro

4 Finale. Allegro con fuoco

Orchestre Philharmonique de Radio France

Krzysztof Urbański direction

, © Marco Borggreve

Le débrief du concert

Avec Laurent Valero

, © Radio France / Christophe Abramowitz

Progammation musicale

JohannSebastianBach

Partita en mi bémol majeur BWV 1006

Jacques Loussier, piano

Vincent Chartonnier, basse

André Arpino, batterie

[« Bach to the future AND reflections of Bach » - State of the art 1986]

Domenico Scarlatti

Sonate en ré majeur L. 14 K. 492, suivie d’une improvisation

Enrico Pieranunzi, piano

[Cam 2008]

Wolfgang AmadeusMozart

Ouverture, La Flûte enchantée K. 620,

Swingle Singers

« A cappella Amadeus »

[Virgin 1991]

Johann SebastianBach

Toccata et fugue en ré mineur Eugen Cicero, piano

Henk Haverhoek, basse

John Engels, batterie£

[Timeless 1989]

Bibliographie