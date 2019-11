La "Messe en Si" de Bach, Leonardo García Alarcón avec le Chœur et l'Orchestre Philharmonique de Radio France

, © Radio France / Christophe Abramowitz

Le concert #1

Johann Sebastian Bach (1685- 1750) : Messe en si mineur BWV 232 (1748-1749)

I Missa brevis : Kyrie, Gloria (1733)

II Symbolum Nicenum : Credo (1748/49)

Mariana Flores soprano

Marianne Beate Kielland mezzo-soprano

Paulin Bündgen contre-ténor

JulianPrégardien ténor

AndreasWolf baryton-basse

Chœur de Radio France

Thibaut Lenaerts chef de chœur

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction : LeonardoGarcíaAlarcón

Cipriano de Rore : Salve Regina à 7 parties, pour chœur mixte a cappella

Chœur de chambre de Namur

Leonardo García Alarcón, direction

[Ricercar 2015]

Carlo Farina : Canzon detta la Marina a 2 (arrangement pour basse de viole et basse continue)

Ensemble Clematis

Leonardo García Alarcón direction

Anonyme : Hanacpachap cussicuinin (pour chœur et orchestre)

Chœur de chambre de Namur

Ensemble Clématis

Leonardo García Alarcón direction

[Ricercar 2013 « Carmina Latina » / Ricercar 2009]

Le concert #2

III Sanctus (1725)

IV Osanna et Benedictus, Agnus Dei et Dona nobis pacem (1748/49)

Mariana Florès soprano

Marianne Beate Kielland mezzo-soprano

Paulin Bündgen contre-ténor

JulianPrégardien ténor

AndreasWolf baryton-basse

Chœur de Radio France

Thibaut Lenaerts chef de chœur

Anaïs Romero cor solo

Julien Hardy premier basson solo

Stéphane Coutaz deuxième basson

Wladimir Weimer contrebasson

Anne-Marie Gay cor anglais

Ji Yoon Park 1er violon

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction : LeonardoGarcíaAlarcón



Le débrief du concert

Mariana Florès et Leonardo García Alarcón

