Matthias Goerne, Alexandre Kantorow, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mihhail Gerts

Avant-concert

Avec Matthias Goerne

Alexander von Zemlinsky (1894-96) : Symphonie lyrique pour soprano, baryton et orchestre (extraits)

Matthias Goerne baryton

Orchestre de Paris

Philippe Aïche violon solo

Christoph Eschenbach direction

(Capriccio 2006)

Alexander von Zemlinsky :Quintette à cordes en ré mineur (Allegro, Prestissimo mit Humor) (extraits)

Quatuor Zemlinsky et Josef Kluson alto

(Praga 2011)

Gustav Mahler (1860-1911) : Des Knaben Wunderhorn (extraits)

Matthias Goerne baryton

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Riccardo Chailly direction

(Decca 2002)

Le concert #1

Gustav Mahler (1860-1911) : Quatuor avec piano (1876)

Alexandre Kantorow piano

Juan Fermin Ciriaco violon

Daniel Vagner alto

Nicolas Saint-Yves violoncelle

« Totenfeier » (Funérailles ou Cérémonie funèbre), n’est autre que le 1er mouvement de la 2ème Symphonie « Résurrection » de Mahler.

Un titre emprunté à la version allemande du poème épique de l’écrivain polonais Adam Mickiewicz. La version originale de l’Allegro maestoso avait été écrite à Prague en août 1888, et donc exactement contemporaine de la Première Symphonie à une époque où Mahler était 2ème Kapellmeister de l’Opéra de Leipzig. Pendant 5 ans, elle vécut une existence indépendante, Mahler ayant été nommé à la fin de 1888 directeur de l’Opéra royal de Budapest . Ce n’est qu’en 1893 que Mahler mettra composera en 1893 les 2ème et 3ème mouvements de sa future 2ème Symphonie dont il achèvera le Finale en décembre 1894.

Gustav Mahler :Totenfeier, poème symphonique (1888)

Hélène Collerette violon solo

Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mihhail Gerts

Avec Mihhail Gerts

Mihhail Gerts a fait ses études de direction à l'Académie de musique et d'art dramatique Hanns Eisler de Berlin. En France, le chef a déjà dirigé l'Orchestre national de Lille ou l'Orchestre national des Pays de la Loire. En 2014, il s'était fait remarquer en remportant le 3ème concours de direction d'orchestre Evgeny Svetlanov à Paris avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France.

Gustav Mahler / Luciano Berio : 10 frühe Lieder (extraits)

Matthias Goerne baryton

BBC Symphony Orchestra

Josep Pons direction

(Harmonia Mundi 2016)

Le concert #2

Le 5ème centenaire de la naissance de Michel-Ange en 1975 inspira en Union Soviétique de l'époque plusieurs hommages musicaux à cet artiste dont Chostakovitch. C'est en feuilletant un livre sur Michel-Ange que Chostakovitch découvrit ses poésies - et dans ses sonnets - l'image de son propre destin. Parmi les quelque 300 "messages du cœur" des écrits de Michel-Ange (comme il les appelait), Chostakovitch choisit 8 sonnets et 3 poèmes, tous traduits en russe par Abram Efros.

Méditation sur la condition d'artiste, la Suite sur des poèmes de Michel-Ange, est une partition testament écrite à l'aube de la mort de Chostakovitch et qui rend un hommage appuyé à Mahler - qui a profondément marqué le compositeur russe - et célèbre l'immortalité, thème cher à Mahler...

Dimitri Chostakovitch (1906-1975) : Suite sur des poèmes de Michel-Ange (1974)

1 La vérité (Sonnet au Pape Jules II) (Adagio)

2 Le matin (Sonnet XX) (Allegretto)

3 Amour (Sonnet XX) (Allegretto)

4 Séparation (Madrigal ‘Com’ arò dunque ardire’) (Moderato)

5 Courroux (Sonnet VI) (Allegro non troppo)

6 Dante (Sonnet I sur Dante) (Moderato)

7 À un exilé (Second sonnet sur Dante) (Largo)

8 Créativité (Sonnet LXI sur la mort de Vittoria Colonna) (Moderato)

9 La Nuit (Dialogue entre Giovanni Strozzi et le sculpteur) (Andante)

10 La Mort (Sonnet LXIX) (Adagio)

11 L’immortalité (Épitaphe pour Cecchino Bracci Fiorentino – Épigrammes n° 14 et 12 (Allegretto))

Matthias Goerne baryton

Hélène Collerette violon solo

Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mihhail Gerts

Le débrief du concert

Philippe Olivier, historien de la culture

Johannes Brahms : 3. Herr, lehre doch mich, dass ein Ende mit mir haben muss (baryton et chœur), Ein deutsches Requiem opus 45

Matthias Goerne baryton

Chœur de la radio suédoise

Orchestre symphonique de la radio suédoise

Daniel Harding direction

(Harmonia Mundi 2019)

Johannes Brahms :Wie bist du meine Königin opus 32 n°9, extrait des 9 Lieder und Gesänge

Matthias Goerne baryton et Christoph Eschenbach piano

(Harmonia Mundi 2016)

