En direct du Théâtre des Champs-Elysées : l'Orchestre National de France dans le Stabat Mater de Poulenc

Le concert #1

Gabriel Fauré (1845-1924)

Masques et Bergamasques opus 112 (1919)

1 Ouverture : allegro molto vivo

2 Menuet, tempo di minuetto : Allegro moderato

3 Gavotte : Allegro vivo

4 Pastorale : Andante tranquillo

Gabriel FauréÉlégie pour violoncelle et orchestre opus 24 (1880)

Henri Dutilleux (1916-2013)

The Shadows of Time (1997)

1. Les heures

2. Ariel maléfique

3. Mémoire des ombres, Interlude

4. Vagues de lumières

5. Dominante bleue



Jean-Luc Bourré violoncelle solo

Solistes de la Maîtrise de Radio France

Orchestre National de France

Bertrand de Billy direction

L'entracte

Avec Jean-Luc Bourré, violoncelle solo de l'Orchestre National de France

Premier prix du CNSMD de Paris, Jean-Luc Bourré est actuellement supersoliste à l’Orchestre National de France, après avoir occupé le même poste à l’Orchestre de Paris, et à l’Opéra de Lyon. Il a également été violoncelle supersoliste au Philharmonia de Londres et au Royal Philharmonic de Londres avant de rejoindre l’Opéra de Paris. Féru de musique de chambre, il est membre du Quatuor Hoffman puis du Mizka Quartet, du Quatuor Castegnari et de l’Ensemble Miroir (flûte, guitare, piano, alto et violoncelle). Jean-Luc Bourré enseigne à l’École normale de musique de Paris. Il joue un violoncelle de Milan : Giovanni Grancino de 1704

Gabriel FauréAprès un rêve op. 7 n°1, Clair de lune op. 46 n°2, Les berceaux op. 23 n°1Sandrine Piau soprano Susan Manoff piano

NAÏVE RECORDS 2011

Maurice Ravel

Nahandove, Aoua ! Aoua ! Méfiez-vous des blancs, Il est doux de se coucher, Chansons Madécasses,

Didier Henry baryton Philippe Pierlot flûte traversière Jean-Luc Bourré violoncelle Angéline Pondepeyre piano

REM 1987



Le concert #2

Gabriel Fauré (1845-1924) : Cantique de Jean Racine opus 11 (1865)

Francis Poulenc (1899-1963) : Litanies à la Vierge noire (1936) *

Francis Poulenc

Stabat Mater (1950)

1 Stabat mater dolorosa (Très calme)

2 Cujus animam gementem (Allegro molto - Très violent)

3 O quam tristis (Très lent), chœur a cappella

4 Quæ mœrebat (Andantino)

5 Quis est homo (Allegro molto - Prestissimo)

6 Vidit suum (Andante), sprano

7 Eja mater (Allegro)

8 Fac ut ardeat (Maestoso), chœur a cappella

9 Sancta mater (Moderato - Allegretto)

10 Fac ut portem (Tempo de Sarabande), soprano et chœur

11 Inflammatus et accensus (Animé et très rythmé)

12 Quando corpus (Très calme), soprano et chœur

Jean-Luc Bourré, violoncelle (*)

Emőke Baráth soprano

Chœur de Radio France

Martina Batič chef de chœur

Chœur de l'Armée Française Aurore Tillac direction

Maîtrise de Radio France

Marie-Noëlle Maerten direction

Orchestre National de France

Bertrand de Billy direction

Le débrief du concert

Avec Martina Batič et Bertrand de Billy

Hector Berlioz

Air de Faust (Acte III) : "Merci doux crépuscule",La Damnation de Faust opus 24,

Jonas Kaufmann ténor

Orchestre d'Etat de Bavière

Bertrand de Billy direction

[Sony classical 2017]

Alberto Ginastera

Concerto pour harpe opus 25 (Allegro giusto, Molto moderato, Cadence, Vivace)

Xavier de Maistre harpe

Orchestre symphonique de la radio de Vienne

Bertrand de Billy direction

[Sony 2010]